8 удивительных холодильников 2016: осторожно, двери!

Дверь в холодильниках давно перестала быть просто дверью: тут вам и дисплей, и телевизор, и диффузор для воды, и генератор льда, и мини-бар. Но нет предела фантазии производителей. В этом году – холодильная романтика и промышленный шпионаж, автопром и футбол, автоматическое открывание дверей и детские игры, Млечный путь и полезные ископаемые.

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LG SIGNATURE: стучите – вам покажут

В новинке от LG используется уже знакомая любителям инноваций технология «Дверь-в-двери» - когда доступ к часто нужным продуктам осуществляется через маленькую дверцу в большой двери, что позволяет не открывать холодильник целиком, экономя электричество и предотвращая потерю холода. Отделение Door-in-Door можно использовать в качестве мини-бара. Но именно в LG SIGNATURE эта конструкция дополнена технологией InstaView Door-in-Door. Стоит слегка постучать в тонированное отделение «Двери-в-двери», как оно становится прозрачным, что дает возможность видеть его содержимое, не открывая дверцу. Смысл тот же: сохранение в камере холодного воздуха и энергосбережение.



За стеклом темно, но стоит только постучать...

Еще одна необычная особенность – функция Auto Door Open. Представьте, что вы подходите к холодильнику с занятыми руками. Если функция активирована, дверь автоматически открывается при приближении пользователя к холодильнику.

Что еще? Линейный инверторный компрессор с автоматической регулировкой мощности и температуры зависимости от количества продуктов в камерах, а затемненный дисплей отображает температуру внутри камер и текущих условиях снаружи.



Двери нашего холодильника открываются автоматически!

Smeg и Miele: пишем на дверях, или промышленный шпионаж в действии

Итальянский и немецкий производитель «ноздря в ноздрю» выпустили две модели, на которых можно писать мелками – одна – в духе пятидесятых, другая в ультрасовременном стиле. То ли разведка работает, то ли мир идей существует, и в нем произошел некий глюк, которым и объясняется параллельное появление двух этих моделей именно в 2016 году.



Простор для творчества, обои не пострадают

Smeg FAB28RDBB: купи холодильник – получи коробку мелков

Цвет модели – графит, поверхность холодильника – с эффектом меловой доски. К холодильнику полагается бонус – коробка мелков (это из серии «купи квартиру – получи бейсболку», учитывая стоимость: выше 170000 рублей). Модель в эстетике 50-х не означает, что и внутри только полки и мороз. Нет, все достаточно современно: электронное управление, автоматическое размораживание, функция суперзамораживания, регулируемый термостат. Общий объем 256 л, из них 26 приходится на морозильную камеру: мало, но это итальянский бренд, итальянцы вообще мало что замораживают, питаются свежими продуктами. Холодильник умеет поддерживать температуру в течение 12 часов при отключении электричества и почти не шумит: всего 40 дБ.



Если бы Алиса встретила этот холодильник, то он бы сказал: «Напиши на мне!»

Miele KFN 29283 D Blackboard edition: «Дорогой, рассол в холодильнике!»

Модель входит в новую серию K 20.000, среди преимуществ которой – большая рабочая камера, высокая энергоэффективность, низкий уровень шума, функция ComfortFrost, позволяющая реже размораживать холодильник. У холодильника нет выступающих ручек, зато есть Новинки TFT-дисплей с сенсорным управлением.

Miele позиционирует модель Blackboard edition как предназначенную для молодых семей: действительно, обмен нетривиальными сообщениями позволит молодым супругам не потерять романтику в отношениях, а маленьким детям проявлять свои художественные таланты не на обоях и стенах, а на черной-черной двери холодильника.



Дорогой, я рада, что ты хорошо отдохнул. Помой посуду и вынеси мусор!

AEG CustomFlex: игра в пятнашки на дверце холодильника

В прошлом году эта конструкция, позволяющая гибко использовать внутреннее пространство на двери холодильника, была представлена в моделях Electrolux, а в 2016 году она реализована в холодильниках AEG (это один концерн, им можно!). Но все равно для российского покупателя пока это что-то новое, и главное – имеющее практический смысл. Все контейнеры и полочки на двери легко передвигаются вверх и вниз – как в известной детской игре. Контейнеры разной формы и размера, их можно использовать для хранения того, что требует отдельного внимания – например, зелени: наполнили контейнер водой, обеспечили по вертикали достаточно места – и поставили букет из петрушки и укропа. Снэки, глазированные сырки, косметика, бутылки – у всего будет свое место – постоянное или временное, что действительно удобно.



Каждый день - новая комбинация

Liebherr CoolVision – стекло, железо, кожа, сланец и бетон

На выставке IFA-2016 компания Liebherr, известная приверженностью к классическому стилю в дизайне холодильников, представила новую серию CoolVision. В отделке впервые применяются необычные материалы: кожа, бетон, стекло с теснением под дерево и сланец, необычное применение нашли стекло и металл.



Полезные ископаемые в действии: отделка из сланца

В сочетании со световыми эффектами холодильники из стекла и металла выглядят практически космически, название одной из модели как раз Milky Way (Звездный Путь): рассыпанные под стеклянным фронтом светодиоды мерцают и переливаются, как звездное небо. В поверхность двери другой модели – Infinity – встроена подсветка, благодаря которой возникает эффект бесконечной глубины, модель Stripes демонстрирует на стеклянной поверхности объемные изображения, меняющие цвета. И совершенно необычно выглядят модели с покрытием из бетона и сланца, впрочем, в студиях в стиле лофт и hi-tech это смотрится очень круто.



Млечный путь

Gorenje: в Европе за Volkswagen, в России – за «Спартак»

Словенский бренд Gorenje известен дизайнерскими экспериментами, в частности, компания постоянно развивает направление холодильников в стиле ретро. В этом году представлены две модели – одна на выставке IFA-2016 в Берлине, в тандеме с автогигантом Volkswagen, другая – в России, в сотрудничестве со спортивным клубом «Спартак». Поскольку именно холодильник с изображениями вождя восстания рабов и эмблемы «Спартака» на двери есть в продаже в нашей стране, а берлинская премьера – непонятно, доедет ли, начнем с красно-белых. Хотя холодильник как раз красно-черный, покрытие дверцы – пластик. Модель небольшая, 254 литра полезного объема, с 25-литровой морозилкой. Среди интересных особенностей – длительное время сохранения холода при отключении энергии – 17 часов, высокая энергоэффективность – А++, низкий уровень шума.



Брутально!

Ну а в Европе можно будет купить модель Gorenje ION Generation, дверь которого стилизована под капот легендарного микроавтобуса середины прошлого столетия Volkswagen Bulli T1: это ограниченный выпуск, фанатам стоит поторопиться. Три цвета – бордово-красный, зеленый и голубой, винтажный дизайн ручки, логотип VW на капоте, то есть, пардон, на двери.



Поехали!