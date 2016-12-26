5 чайников в стиле ретро: стильно, модно, снова молодежно

Чайник в ретро-дизайне может быть ярким индивидуалистом и не признавать конкуренции на кухне, а может входить в дизайнерскую серию или «коллекцию для завтрака» и сочетаться с тостером, кофеваркой, соковыжималкой. Интересно, что ретро-модели отлично смотрятся не только в классических кухнях и их вариациях (рустика, кантри, Прованс), но и в ультрасовременных интерьерах в стилях лофт и хай-тек.

Kenwood SKM-034 серии kMix

Довольно дорогая модель (в среднем по рынку 6500 рублей, в фирменном магазине Kenwood намного дороже) – при этом абсолютно лишенная всех современных опций и «наворотов». Ни регулировки температуры, ни поддержания тепла, ни подсветки только фильтр от накипи и индикатор уровня воды. Но, как говорится, «любим мы его не за это».





Чайник смотрится дорого и стильно, можно найти модель не только черного, но и белого (модель SKM-030), красного (SKM 031), зеленого цвета (модель SKM 035). Из достоинств – эргономичная прорезиненная не нагревающаяся ручка, удобный носик-непроливайка. Объем нестандартный – 1,25 л, это сравнительно мало. Зато закипает быстро – этому и мощность 2200 Вт способствует.

De´longhi KBOV 2001

Бренд выпускает несколько моделей чайников в винтажном стиле, эта модель – одна из четырех-пяти похожих. На рынке она давно – больше пяти лет, зарекомендовала себя очень неплохо. Основные жалобы пользователей – на шум при кипячении (но этим отличаются многие модели из нержавеющей стали) и на тугую крышку – она полностью съемная, и если снимать ее после закипания чайника, то есть риск обжечься.

Есть индикатор уровня воды, объем 1,7 л – стандартный. Отметим богатую цветовую палитру – в основном это пастельные природные цвета – светло-зеленый, голубой, кремовый и оранжевый. Есть и черный вариант, но необычный: на коричневой базе и такой же ручкой. Эта модель – просто чемпион по разбросу цен – от 5000 до почти 20000 рублей.

Russell Hobbs 21670 Retro Ribbon

А это – наоборот, новинка сезона Осень-Зима 2016 года, и, как бабушка удава, она еще не до конца приехала – в продаже ее пока найти трудно, но вот-вот появится.





Корпус выполнен из хромированной нержавеющей стали, ручка прорезинена, крышка, как и у многих моделей в ретро-дизайне – полностью съемная. Изюминка модели – необычный термометр в винтажном стиле. Нет, это не регулятор температуры, а просто градусник, он показывает текущую температуру воды. Шкала уровня воды «в чашках» - не очень привычно, но удобно (чашка в понимании производителя – 235 мл). Есть фильтр от накипи.

KitchenAid 5KEK1522

А это довольно продвинутая модель в нашем параде ретро-чайников (тут есть регулировка температуры – несколько уровней от 50 до 100 градусов, правда, есть она и в одной из ретро-моделей в ассортименте De´longhi и завершающим подборку чайнике Smeg KLF02). Одновременно эта модель самая, пожалуй, спорная.



То, что красивая и стильная – неоспоримо. Много разных цветов (красный, топленое молоко, серый, белый, черный), подсветка терморегулятора, ретро-термометр. Стенки чайника двойные – сверху металл, а внутри – неожиданно – термопластик. Для многих пользователей это неприятный сюрприз – запах пластика у кого-то выветрился, у кого-то – нет. В целом такое техническое решение применяется для сохранения температуры воды (экономия энергии), термобезопасности (чтобы внешняя поверхность несильно нагревались) и снижения уровня шума – чайник, действительно, довольно тихий. Однако за счет двойных стенок чайник довольно тяжелый. Воду кипятит быстро – объем ниже стандартного (1,5 л, а мощность выше – 2400 Вт). Крышка безопасная – не снимается полностью, откидывается, как в моделях с современным дизайном. А вот стоит ли за такой набор противоречий платить примерно 13500 рублей – решать покупателям.

Smeg KLF01 и KLF02

Эти две модели в эстетике пятидесятых очень похожи – отличаются только наличием терморегулятора (это модель KLF02, стоит она на 2000-4000 дороже, чем KLF01). Терморегулятор – это рычажок в базе чайника, с его помощью можно выбрать температуру от 70 до 100 градусов. Плохо, что нижняя граница такая высокая – рассчитано только на разные сорта чая, детское питание не приготовишь, а хотелось бы полных возможностей за те 14000-15000 рублей, которые этот красивый чайник стоит.





В остальном тут набор обычных умений современной модели – высокая мощность 2200 Вт, фильтр от накипи, откидывающаяся при нажатии кнопки крышка. У некоторых пользователей есть жалобы на эту крышку – заедает, так что модель лучше всего не покупать не глядя в интернет-магазине, а «пощупать». Хорош выбор цветов – черный, красный, кремовый, белый, фисташковый, голубой, розовый.