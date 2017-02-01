Как правильно читать отзывы о технике: отличаем честные мнения от рекламы

«Жена в восторге, купил второй для тещи», «Хуже блендера не найти!», «Пашет два года, не нарадуюсь!», «Мотор сгорел на третий день», «Дешевый китайский пластик», «Качественная сборка, приятно держать в руках» - и это об одной модели. Как тут ориентироваться? Разбираемся, каким отзывам о бытовой технике не стоит доверять, а какие помогут с выбором.

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Отзывы, которые не будут вам полезны

Черный, черный пиар

Часть отзывов пишется на заказ. Делают это как студенты за копейки, так и профессионалы PR-сферы. И вот тут могут «торчать уши»: приемы, слова и выражения, использующиеся для продвижения товаров, заставляющие читателя концентрировать внимание, повышающих доверие к написанному и т. д.

Штампы и канцеляризмы

«впишется в любой интерьер»

«необходим на каждой кухне»

«используется уникальная технология»

«прибор оснащен функцией» (это мое любимое)

«насадки на все случаи жизни»

«подходит для любых поверхностей»

«с легкостью» вместо «легко»

«функционал» вместо «возможности» и т.п.

Видите нечто подобное написанное языком «без признаков жизни», — не принимайте близко к сердцу.

«Работала 8 лет без нареканий»

Вам приходит в голову писать отзыв о технике, которая работала у вас 7-10 лет? Вряд ли. Трудно вспомнить название модели – стикер отклеился, инструкция потеряна. Основная цель отзывов такого типа – повысить доверие к бренду. Я несколько раз проверяла подобные «отзывы»: в результате бывало, что отработала 8 лет, а на рынок вышла 5 лет назад, то есть начала работать до рождения.

«Все по латыни и по латыни…»

Это не отзыв, это перечисление преимуществ с фирменными названиями технологий по-английски. Обычный человек не будет вместо «режим суперзаморозки» писать "Shock Freeze", а вместо «зона свежести» — «отделение с нулевой температурой и возможностью регулирования влажности «SuperWetFrech».

Случайная встреча ботов в интернете

В отзывах может завестись жизнь – ответы, общение, диалоги. И смотришь, а люди-то находят друг друга! Вот простой пример с нашего сайта (орфография и стиль сохранены):

— Я последнюю мультиварку с мастерфраем маме на новый год подарю, она хотела простенькую, а я ей подарю королевский подарок, для родных все самое лучшее.

— Думаю можно комплект из мультикухни и мультипекаря купить, можно мультипекарь папе подарить, мужчины любят мясо на гриле.

Тут все есть: и штампы, и продвижение одной модели, а заодно других товаров этого бренда (дальше диалог разворачивается, подтягиваются все новые боты, хотя по стилю видно, что это один и тот же писатель).

И опять-таки орфография и стиль сохранены:

«Купил филипс, почитав отзывы, до этого у меня был бош – пахал, а филипс тут же сломался»

«я всегда пользуюсь техникой тефаль, она меня ни разу не подводила, купил кенвуд – сломался на второй день»

Или совсем грубо: «Вся техника в доме у нас от бренда N, даже старая была этой же фирмы, но пришло время её сменить, отработала она 14 лет без поломок, так что решено было брать новую машинку той же фирмы».

Разумеется, без названий моделей. Заметьте, что как-то не встречаются такие отзывы: «был у меня ролсен – отлично работал, теперь электролюкс – не вижу разницы». Позиционирование брендов слишком разное, это не прямые конкуренты в одном ценовом сегменте, незачем делать такой акцент: кто покупает условный Electrolux, не купит условный Rolsen. В общем, в таких отзывах речь не о моделях, не об удобстве, управлении, возможностях, сервисе — речь о брендах. Во-первых, вы просто можете нарваться на тайные войны конкурентов, которые на этом уровне, увы, тоже идут, во-вторых, надо понимать, что у каждого бренда есть технические удачи и провалы, и без названий моделей и детальной информации именно об использовании отзыв мало что стоит.

Чаще люди пишут отрицательные, а не положительные отзывы. Такова уж наша природа: нам обидно – мы реагируем. Гораздо реже находят время, чтобы написать хороший отзыв. Поэтому соотношение отрицательных и положительнх отзывов надо мысленно корректировать: если есть 7 хороших и 2 плохих, подумайте, что, скорее всего, хороших должно быть в разы больше. Кроме того, многие люди не понимают, что покупая дорогую вещь хорошего бренда, они не застрахованы от брака. Как-то топ-менеджер крупнейшей фирмы-производителя бытовой техники на мой вопрос, каков процент обращений по их продукции по гарантии в Германии, ответил: примерно 4%. Торговые сети и ремонтники говорят о примерно том же уровне: от 1-2 до 5-6 провалов на сотню. Да, вам может не повезти – сломается важная деталь. Это не обязательно значит, что модель плоха. Хуже, если сервис не обеспечен. А если в отзывах повторяется одна и та же жалоба (пахнет пластик, протечки, вытекает фреон, сгорает мотор, очень громкий шум при работе и т.п.), обратите внимание — возможны системные недоработки.

«Настроены решительно» против… Китая

Техника ломается абсолютно любая, но потребители по неведомым причинам против китайской и российской сборки. Да, ведущие производители имеют собственные заводы в Китае, и на них, и на OEM-производствах постоянно проводится строгий технический аудит, принципиальной разницы нет, она существует в голове потребителя. То же самое с российской сборкой (сейчас огромное количество моделей крупной бытовой техники Samsung, LG, Bosch, Candy и других брендов производится в России, чтобы удешевить продукцию за счет упрощения логистики и пошлин). Конечно, есть разница между совсем дешевой нонеймовой продукцией и изделиями уважаемых брендов, но в отзывах мажут всех одной – китайской – краской.

Перечисление «обязанностей» техники

«Печет, варит, тушит, делает йогурт» (это мультиварка, детка!), «трет, делает драники, режет кружочками» (комбайн, ага). Если детально не описано, что делает лучше, а с чем не справляется, что удобно, а что нет, то это не информативный отзыв.

«Королева в восхищении!»

«Восторг, я просто влюбилась»! Без детального разбора: как влюбилась, почему влюбилась, как долго длится роман — не пойдет. Любовь пройдет – она (или он) напишут «Ужас, проработал два месяца и сломался» без описания – как сломался, что сказали в сервисе и т.п. Это не отзыв, это желание поделиться счастьем или «слить негатив».

5 признаков честного полезного отзыва

Превалирование разума над эмоциями. Лучше, если эмоций в отзыве вовсе нет. Разбор достоинств и недостатков по пунктам с подробными отсылками к собственному опыту использования. Описание ситуации обращения в сервис или магазин по гарантии с указанием вердикта мастера. Детальный технический разбор мастеров-«самоделкиных», которые не ленятся вскрыть устройство, понять причину поломки и выявить системный недостаток модели. Отсутствие перечисленных выше признаков рекламы, а также злобы и глупости. И еще важно: если хотите ориентироваться на конкретный отзыв, попробуйте убедиться, что его автор не тролль. Во многих системах можно посмотреть другие отзывы автора, пройдя по соответствующей ссылке. Если все отзывы разгромные, или восторженные, или про изделия одного бренда — делайте выводы.