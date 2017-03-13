Полезно знать: о чём говорят все эти значки и логотипы на технике

Когда мы покупаем бытовую технику, то на коробке видим значки и логотипы. Часто мы не обращаем на них внимания, потому что не знаем, что они сообщают. В основном это логотипы сертификатов, гарантирующих что-то важное… или нет? Рассказываем.

Химическая безопасность

REACH

В странах Евросоюза к химической безопасности материалов, из которых изготовлена техника, предъявляют очень строгие требования. А знак REACH на коробке и корпусе устройства говорит о том, что при его производстве соблюли соответствующий регламент (№ 1907/2006, если вам интересно) использования химикатов.

Согласно REACH, производители и импортеры регистрируют используемые химические вещества и несут ответственность за их безопасное применение. Регистрационные документы постоянно проверяются властями методом случайного отбора. Аббревиатура REACH расшифровывается так: R — Регистрация (Registration), E — Оценка (Evaluation), A — Санкционирование (Authorization), CH — Химических (Chemical) веществ. Списки опасных веществ постоянно уточняются европейскими экспертами.





RoHS

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) — это директива Европейского Союза, которая с середины 2006 года ограничивает использование при производстве и содержание в готовой продукции свинца, кадмия, ртути, шестивалентного хрома, бромидных соединений РВВ и РВDE. А с 2015 года в директиву добавлены еще 4 вещества, от применения которых производители обязаны отказаться, заменив их более безопасными, в ближайшие годы — к 2019–2022 годам.

PFOA FREE

Еще в 2006 году перфтороктановая кислота (PFOA), используемая при производстве посуды и изделий с тефлоновым покрытием, была признана канцерогеном, и началась мировая кампания по удалению ее из всех технологических процессов.

С 2012 года компания DuPont, производящая тефлон, не использует эту кислоту в производстве посуды и форм для выпечки. Что касается бытовой техники, то PFOA может присутствовать в антипригарных покрытиях мультиварок, грилей, хлебопечей, противней и т. п. Зная обеспокоенность потребителей опасностью PFOA, многие производители дополнительно маркируют свою продукцию знаками PFOA FREE, но единой пикрограммы нет.

Иногда маркировка может сообщать еще что-то: например, что продукт не содержит тяжелых металлов. Однако предпочтительнее все же полная маркировка RoHS и REACH, потому что знаки PFOA FREE производители разрабатывают сами и сами себя ими награждают, часто без участия независимой проверяющей организации. Это своего рода обязательство и обещание, не более.





Соответствие европейским и евразийским нормам

CE: соответствие Европейским директивам?

Часто можно встретить мнения, что знак "CE" на упаковке и продукции говорит о полном соответствии товара всем европейским нормам безопасности и качества, однако это не совсем так. "CE" — это знак того, что производитель принял на себя ответственность за качество и соответствие нормам, но сам знак не подтверждает прохождение проверок и сертификации еще одной стороной — независимой организацией, уполномоченной и аккредитованной для таких проверок.

Не так давно с этой маркировкой произошел скандал: депутат Европарламента подняла вопрос о выявленной поддельной маркировке, в которой буквы "CE" расположены ближе друг к другу, чем им положено. Якобы такая аббревиатура обозначает не что иное как China Export, а вовсе не Conformité Européenne («европейское соответствие» — фр.). Как бороться с такой напастью, непонятно, но потребителям рекомендуется обращать внимание на расположение букв на маркировке СЕ.





GS: проверенная безопасность

А вот это как раз европейский знак качества. Наличие маркировки "GS" (Geprüfte Sicherheit – «проверенная безопасность», нем.) говорит о прохождении партией товаров, а не одним тестовым образцом, как это возможно с СЕ, добровольных испытаний. Интересно, что на протяжении действия сертификата за производством товара производится контроль независимой третьей стороной: в любой момент возможно проведение контрольной закупки и проверки, и именно это должно обеспечивать стабильность качества товаров, с маркировкой GS.

Главное отличие СЕ от GS: в первом случае соответствие европейским директивам подразумевается, во втором — подтверждается независимой стороной, проводящей испытания. Чаще всего такой организацией выступает TUV Rheinland Group, но могут быть и другие организации.





EAС: знак Евразийского Таможенного союза

Этот знак, обозначающий Eurasian Conformity («Евразийское соответствие» – англ.) и должен маркировать всю легально и официально ввезенную и продаваемую в нашей стране бытовую технику. Единый знак EAС принят решением Евразийской комиссии на территории Таможенного союза ЕврАзЭС, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Именно EAС подтверждает прохождение товаром всей обязательной сертификации.

Знак ЕАС гарантирует, что техника соответствует всем техническим регламентам Таможенного союза (включая электробезопасность, электромагнитную совместимость с другой техникой и т. д.) и может обслуживаться во всех сервисных центрах производителя на территории этих государств.





Необязательная сертификация и маркировка

ГОСТ Р

На многих приборах можно увидеть значок ГОСТ Р. Сертификация на соответствие различным ГОСТам в настоящее время не является обязательной для бытовой техники, это дело добровольное. Но некоторые производители идут на это, так как знак ГОСТ Р повышает конкурентоспособность товара. Но отсутствие этой маркировки не должно пугать.

РосТест

Упомянутый выше знак "EAС" с 2014 года заменил значок РосТеста (РСТ). Наличие этого знака означает, что продукт прошел испытания в лабораториях РосТеста, но не является обязательным.





Фото: mvideo.ru

Маркетинг в маркировке: хорошо или плохо?

Многие производители дополнительно маркируют свою продукцию, проводя испытания в различных организациях: научно-исследовательских, медицинских, проводя независимые (и не очень) тесты в СМИ. Это может быть условная Ассоциация стоматологов, Союз аллергологов, Общество борьбы с шумом, популярные журналы (например, германские Stiftung Warentest и Testmagazin), сайты и телепрограммы. Маркировка чаще всего включает в себя логотип или предусмотренный для этого знак и гриф «Одобрено» или «Рекомендовано». Каждый потребитель сам решает, как к этому относиться: тут важно «отфильтровать» голый маркетинг от полезной информации.