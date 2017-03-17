Пар в бытовой технике: маркетинговая чепуха или полезные технологии?

Ferra.ru, 

Пар сейчас в моде: чистка с паром — значит, без «химии», готовка на пару – значит, полезно, стирка с паром – значит... А значит ли это вообще что-нибудь? В какой бытовой технике, кроме банальных пароварок, используется пар и нужен ли он там, или это лишь очередная маркетинговая приманка?

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Пар в стиральных машинах

Стирка с паром

Во время стирки пар размягчает загрязнения, они легче удаляются. Но стирка с паром не значит «без порошка». Пар и моющее средство действуют совместно, дополняя друг друга, и это действительно положительно влияет на качество стирки. Чем отличается стирка с паром от кипячения? При кипячении нагревается вода, при стирке с паром ` нет, просто белье сначала в процессе стирки обрабатывается паром, по формулировке одного из производителей «смешиваясь с водой». Правда, сложно представить смешение воды с водой в двух разных состояниях. Стирка (именно стирка, а не отпаривание и освежение) с паром есть в стиральных машинах корейских брендов LG и Samsung.

Стирка с паром
Стирка с паром

Стирка с паром преподносится в рекламе как панацея: бактерии и грибок убивает, аллергены нейтрализует, правда, при этом «забывают», что бактерии погибают и при кипячении. С аллергенами все сложно: в одной стороны, действительно, аллергены (отходы жизнедеятельности пылевых клещей, пыльца, микрочастички шерсти или секрета животных — все, что содержит белки-аллергены) нейтрализуются. С другой стороны, все это подстерегает аллергика не только и не столько в тканях одежды и белья, сколько в воздухе и на поверхностях — в том числе на улице.

С бактериями тоже непросто: большинство из них действительно погибает от воздействия высоких температур, только врачи скептически относятся к стремлению создать вокруг себя и детей стерильную среду: иммунитету это не помогает, а мешает. Поэтому так: ради борьбы с аллергией и обеззараживания покупать стиральную машину с паром не стоит, ради улучшения качества стирки — можно попробовать.

Разглаживание и освежение с паром

Такие программы есть в некоторых моделях LG (всего 20 минут) и Samsung и в стиральных машинах европейских брендов: Miele, AEG, Electrolux (30 минут), а также Whirlpool и Hotpoint. Отличие от стирки с паром: вода здесь не используется, только пар. У Siemens есть необычная модель, которая освежает вещи озоном: не совсем то же самое, но для той же цели.

А у LG есть интересный прибор LG Styler — целый паровой шкаф для освежения одежды. Программа предназначена для вещей, которым нужен уход между стирками или химчистками: еще не пора стирать или чистить, но надо удалить запахи, освежить, обновить. Это удобный вариант для тех, у кого много деликатных вещей, которым вредна частая стирка, а химчистка после каждого «выгула» любимого платья не по карману.

Удаление складок и освежение паром
Удаление складок и освежение паром

В некоторых моделях (например, Electrolux) есть программа разглаживания складок при помощи пара после стирки, но надо понимать, что если барабан набит битком, то она не поможет, а если вещей мало — да, есть смысл.

Может, такой разницы и не будет, но большинство вещей после разглаживания паром можно надевать без утюжки
Большинство вещей после разглаживания паром можно надевать без утюжки

Пар в духовках и микроволновых печах

Если речь о встроенной пароварке, которая превращает прибор в многофункциональное устройство, позволяющее готовить на пару, то это замечательно (только не забываем, что надо будет духовку или микроволновку чистить от никипи, что несколько экзотично).

Если же мы говорим о резервуаре для воды, который надо наполнить водой и из которого пар распространяется по камере СВЧ-печи или духового шкафа в процессе готовки, чтобы смягчать и не давать продуктам засохнуть, то это попахивает маркетингом. Для улучшения качества выпечки (меньше шансов пригореть, более пышное дрожжевое тесто) и мяса (получается более сочным) это полезно, но того же самого эффекта можно добиться «бабушкиным методом», поместив рядом с готовящимся блюдом емкость с водой – например, миску с водой под противень в духовке). В общем, за пар в духовке и СВЧ переплачивать не стоит, если это только не совмещение с настоящей пароваркой: просто спросите при выборе, умеет ли прибор готовить только на пару (например, режим 100% пар).

Пар в духовке: в этой можно готовить с 100% паром
Пар в духовке: в этой можно готовить с 100% паром

Пар в утюгах и отпаривателях

Утюги

В утюгах есть два режима: постоянный пар и паровой удар. Плюс в некоторых моделях — функция вертикального отпаривания. Эффективность всего этого напрямую зависит от мощности утюга и производительности, которая измеряется в граммах в минуту. Для постоянного пара убедительные показатели начинаются от 30, а лучше 40-50 г/мин, для парового удара и вертикального отпаривания — от 90–100, а лучше 120 г/мин.

Паровой утюг: главное - производительность пара
Паровой утюг: главное - производительность 

Утюги с парогенераторами

Собственно, парогенератор — это база с бойлером, из которой по шлангу пар постоянно поступает в утюг. Поскольку резервуар для воды находится в этой базе, а не в утюге, то сам утюжок легкий, а пара из него поступает много и производительность пара выше, чем самых хороших паровых утюгах. Трудно переоценить пользу пара при глажении: мощный постоянный пар позволяет гладить втрое и вчетверо сложенные ткани. Пар из парогенератора имеет очень высокую температуру 140–150 градусов, подается под давлением 3–5 бар (чем больше, тем эффективнее прибор). Надо обращать внимание на производительность пара: она должна быть примерно в два раза выше, чем у паровых утюгов.

Вертикальные и ручные отпариватели

У этих приборов такие же достоинства и недостатки, как у утюгов и парогенераторов. Ручные созданы для того, чтобы быстро прямо на вешалке привести в порядок одежду. На наш взгляд, у них есть три недостатка: не слишком большая производительность и эффективность (хлопок и лен плохо поддаются, вискоза, деликатные и смесовые ткани — лучше), то, что пара хватает на одну-две вещи, и высокая цена.

Они преподносятся как суперудобные, но это правда лишь отчасти. Удобство состоит в компактности и мобильности: быстро залил стакан воды, вытащил вещь прямо на вешалке и отпарил. Неудобство — в том, что если вещей две и больше, то придется доливать и доливать воду и ждать, пока из нее образуется пар. В сочетании с высокой ценой выглядит не слишком заманчиво.

Если есть лишние деньги, и вы постоянно забываете погладить блузку и вспоминаете об этом за десять минут до выхода, то ручной отпариватель подойдет. А если вам не нравится гладить, удобнее приводить вещи в порядок на вешалке и вы готовы выделить место для еще одного прибора в доме, лучше выбирать отпариватель с бойлером и стойкой для одежды. Среди таких приборов, кстати, есть модели, совмещенные с пароочистителями.

Ручной отпариватель для одежды
Ручной отпариватель для одежды

Полногабаритный вертикальный отпариватель
Полногабаритный вертикальный отпариватель

Уборка с паром

Полногабаритные и компактные пароочистители

Хорошая полезная техника, позволяющая обходиться «совсем без химии», однако во многих пароочистителях таки есть отделения, куда наливается моющее средство, правда, совместное использование пара и «химии» страшно себе представить: может, это и эффективно, но работать придется в респираторе. Надо заметить, что отпарить «застарелую грязь, присохший жир, известковый налет и другие трудноудалимые загрязнения» вряд ли удастся так же легко и весело, как показывают в рекламе. По крайней мере, не с первого раза.

Очистка межплиточных швов Очистка стеклокерамики с насадкой-сеткой Уход за покрытиями из нержавейки

Зато пароочиститель отлично подходит для регулярного ухода за плиткой, сантехникой, стеклокерамическими, стальными и эмалированными покрытиями (то есть универсален, в отличие от моющих средств, которые надо подбирать в зависимости от типа поверхности), уходом за швами и стыками, ковролином: пар, как и любое средство борьбы с грязью, лучше действует на более-менее свежие пятна.

Не стоит буквально воспринимать обещания типа «пар удаляет грязь»: не удаляет, а размягчает. Например, перед тем, как протирать пол паровой насадкой, требуется пропылесосить его, а размягченный налет на поверхностях все равно придется протирать.

Эффективность напрямую зависит от давления и производительности, для нормальной работы требуется давление от 3 бар в ручном пароочистителе, в полногабаритном — лучше от 3,5–4 бар. Современные пароочистители комплектуются разными насадками и салфетками для уборки полов, стекол, стеклокерамики, отпаривания одежды и т. п.

Давление у компактоного пароочистителя должно быть не меньше 3 бар
Давление у компактоного пароочистителя должно быть не меньше 3 бар

Паровые пылесосы

Смысл в том, что засасывание мусора и обработка поверхности паром происходит одновременно. Тут надо различать настоящие паропылесосы – приборы с большим бойлером, как правило, рассчитанные на всасывание и сухой и жидкой грязи и полноценную очистку паром любых поверхностей от окон и плитки до полов и сантехники) и пылесосы с паровыми насадками, задача которых – дезинфицировать поверхность, с которой только что удалили пыль и мусор. Первый вариант – это модели типа Emilio RA Plus или Karcher SV 1902, второй - типа LG VK8830HTXR.

Паровые швабры

Это пароочистители ограниченного применения, их достоинство – в компактности: поставил в угол и все, места почти не занимает. Недостаток – даже не узкая сфера применения (у некоторых есть насадки для разных поверхностей), а то, что давление пара в этих приборах очень низкое и недостаточное для чего-то большего, чем протереть с паром пол (например, у популярных паровых швабр  Kitfort – 1 бар, а большинство производителей просто даже не указывает этот параметр).

Паровая швабра 6-в-1, но давление пара не указывается
Паровая швабра "6-в-1", но давление пара не указывается

Пар в мини-мойках

В некоторых аппаратах высокого давления есть парогенераторы, и наличие такой функции расширяет сферу применения мини-мойки – вплоть до того, что она отутюжит вам одежду и сделает все, что подвластно пароочистителю.

Увлажнение воздуха с паром

Пар в увлажнителях используется двух видов – холодный (в ультразвуковых приборах, его еще называют водяным туманом, поскольку это не тот пар, что образуется при повышении температуры воды и переходе из жидкого состояния в газообразное, а мельчайшая водяная дисперсия, которая образуется под воздействием ультразвуковых колебаний) и теплый – в классических увлажнителях. Мы очень подробно писали о разных типах увлажнителей, повторим здесь только основное: паровые традиционные увлажнители быстрее, чем ультразвуковые, доводят уровень влажности в помещении до требуемых показателей, но вместе с тем, у них больше шансов «переувлажнить» воздух, они более шумные, чем ультразвуковые и связаны с нагревом со всеми вытекающими опасностями и заботами – например, периодической очисткой от накипи.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха
Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Ультразвуковые увлажнители требуют работы с очищенной водой, иначе на поверхностях в доме (при условии использовании  жесткой воды) рано или поздно появится белесый налет от солей жесткости, оседающих из того самого водяного тумана.

Автор
Ferra.ru
Теги
стиральная машина утюг парогенератор отпариватель пароочиститель

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