Техника для похудения: 3 идеи, кроме пароварки

Худеть нужно с аппетитом, потому что истязание себя низкокалорийной безвкусной едой ведет к срывам и невозможности удержать результат (поверьте человеку, худевшему всю жизнь и добившемуся хороших результатов только применив этот принцип). Пароварка – отличная вещь, но мало кому нравятся паровые котлеты, а мультиварка коварна: стоит перелить масла – и от пользы ни следа; духовка – идеальная техника для худеющих, но часто не годится для ежедневной быстрой готовки.

Спортивные блендеры "to go"

Тренд прошедшего 2016 года – блендеры с небольшими герметично закрывающимися емкостями, в которых можно приготовить смузи или суп-пюре и взять его с собой в качестве полезного перекуса или обеда. Приготовленное блюдо можно хранить в холодильнике или разогреть в микроволновке прямо в этой же емкости – и пить можно прямо из нее. Лучше, если таких емкостей будет две и они будут разной формы.



2 контейнера по 250 мл блендера Moulinex LM142A

Мощность таких моделей — 300 Вт (все будто сговорились), а сами стаканы, хотя они больше похожи на бутылки, могут быть выполнены из мягкого пластика, поэтому у них есть недостаток – нельзя готовить смеси из замороженных ягод и фруктов, что иногда очень удобно. Есть модели, в которых разрешена колка льда, но на практике страшновато. В остальном – полная свобода творчества. Смешиваем соки, йогурты, орешки, семена и проростки, мюсли и овсяные хлопья, ягоды, фрукты, зелень – и берем с собой эту роскошь.



Russell Hobbs Aura MIX & GO PRO 22340-56

Спортивные блендеры формата "to go" в минувшем году выпустили очень многие бренды. Интересные модели:

Moulinex Fruit Sensation LM142A (стеклянный кувшин на 600 мл и 2 контейнера с крышками по 250 мл – идеальный объем для порции худеющего)

Russell Hobbs Aura MIX & GO PRO 22340-56 (мельничка и 2 дорожные бутылки, 300 Вт, есть функция колки льда)

Rommelsbacher МХ350 с большим стеклянным кувшином на 1200 мл и дорожной бутылкой объемом 600 мл

Есть модели попроще и подешевле, например:

Philips Blend&Go (мощность 350 Вт, 2 бутылки по 600 мл)

Electrolux ESB2500 (300 Вт, две бутылки по 600 мл, мягкий пластик)

VITEK VT-1460 OG и VT-1459 G (300 Вт, бутылка 600 мл, контейнер 300 мл)

Rolsen RB-303P – 2 бутылки объемом 600 мл.



Electrolux ESB2500

Грили – контактные и не очень

Мясо и овощи на гриле – неотъемлемая часть так называемой средиземноморской диеты — не диеты в буквальном смысле слова, а здоровой системы питания, традиционно сложившейся в средиземноморском регионе. Если вы жарите продукты на гриле, то лишний жир вытапливается из продуктов и стекает в специальный поддон, поэтому рабочая поверхность в правильном гриле должна быть установлена под наклоном.



Steba FG-65

Грили могут быть контактными, когда продукты кладутся на одну половину гриля и накрываются второй, готовясь сразу сверху и снизу, что ускоряет процесс; и обычными, когда продукты жарятся только снизу (но в таких моделях могут быть предусмотрены крышки – это правильно). В самых продвинутых моделях можно установить желаемый уровень прожарки стейка (Tefal Optigrill GC702D34), но это уже для гурманов.



Tefal Optigrill GC702D34

Необязательно покупать супердорогую модель с автоматическими программами для рыбы, сосисок (вот уж чего не стоит есть худеющим) и прочего, достаточно просто соответствия модели определенным требованиям: наклонная поверхность, легко снимающиеся пластины, качественный материал и хорошее покрытие пластин. Среди производителей хочется отметить германские бренды – Steba, Rommelsbacher, Caso. Многие производители встраиваемой техники делают встраиваемые грили (например, Miele), но это очень дорого.

Вакууматоры и вакуумные контейнеры

Кажется, что вакуумирование – это только для правильного и более длительного хранения продуктов в холодильнике и приготовления по методу су-вид? Не совсем так, потому что для человека худеющего важно, прежде всего, наладить ежедневное правильное питание: отказаться от фастфуда, магазинных полуфабрикатов и вредных перекусов. Но просто отказаться невозможно, надо заменить на что-то правильное и полезное, и сделать это системой. Для этого неизбежно надо начать готовить и планировать питание. Некогда, нет возможности, трудно делать это каждый день – это понятно. Вот тут как раз выручает вакууматор: он поможет сохранить свои домашние заготовки и полуфабрикаты – уже почищенные нарезанные овощи (останется просто бросить в воду или бульон), порции мяса или рыбы с гарниром (только взять с собой) и т. д.



Худеть легче, когда порции распределены и упакованы

Заготовки можно делать в выходной день — в вакуумной упаковке они сохранятся в холодильнике в течение недели. Можно и замораживать: на этом основаны, например, популярная низкокалорийная система питания от известной телеведущей. Замораживание в вакууме – щадящее, без «ожогов» поверхностей, с лучшим сохранением структуры и вкуса продукта. Хороший вакууматор можно купить по цене от 4000 рублей, производителей сейчас очень много.



Вакууматор Caso

Минус тоже есть: надо покупать расходные материалы — рулоны или пакеты. Как правило, вакууматоры оснащены специальными шлангами для соединения насоса с вакуумным контейнером, но контейнеры к вакууматорам тоже надо покупать отдельно.