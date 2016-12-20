Обзор Electrolux Ultrasilencer ZEN ZUSDELUX58: бесшумен ли самый тихий пылесос в Европе?

9.5 /10 Оценка по версии Ferra

Electrolux Ultrasilencer ZEN ZUSDELUX58 Плюсы низкий уровень шума

маневренность

хорошее качество уборки

регулировка мощности на рукоятке Минусы при извлечении мешка его отверстие перекрывается не сразу

нет регулировки мощности на корпусе

при «севшем» аккумуляторе пульта в рукоятке управление мощностью невозможно

«Наша кошка тоже боялась пылесоса, но со временем втянулась» — это не сценарий ужастика, это реальность, если пылесос работает тихо. Начинаем проверять тихие пылесосы — те, чью бесшумность производители преподносят как преимущество, и те, в которых заявлен достаточно низкий для своего сегмента уровень шума. Может, убирают хуже шумных коллег? Может, вовсе не такие тихие, какими кажутся производителям? Первым к нам на тест приехал Electrolux Ultrasilencer ZEN ZUSDELUX58.

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Технические характеристики

Мощность: 650 Вт (номинальная) Заявленный уровень шума: 58 дБ Размеры: 30,8x40,2x26,6 cм Длина шнура: 9 м Насадки: стандартная «пол/ковер»

паркетная

мини-турбощетка

3-в-1 для аппаратуры

корпусной мебели

щелей Фильтрация исходящего воздуха: промываемый фильтр AllergyPlus (заявлена фильтрация 99,95% частиц) Особенности: телескопическая труба из алюминия, дистанционное управление на рукоятке, электронный индикатор заполнения мешка, мешок S-bag, вертикальное и горизонтальное положение парковки

Перед тестом

Модель стандартных габаритов, не большая и не маленькая, достаточно маневренная, с необходимым набором насадок, стильная и удобная. Поражает низкая мощность – обычно мешковые пылесосы потребляют 1600-2200 Вт. В общем, отчасти это объясняет низкий уровень шума. Посмотрим, сможет ли модель при такой мощности качественно убирать.



Пылесос Electrolux Ultrasilencer ZEN ZUSDELUX58

Замеры уровня шума

Замер производился 3 раза в трех местах при работе на 3 скорости и примерно наполовину заполненном пылесборнике. Фоновый шум – примерно 41 дБ.

50 см от насадки на мягком покрытии (диван): 55,6 дБ

50 см от корпуса пылесоса: 51,2 дБ

50 см от насадки на твердом покрытии (дощатый пол): 61,2

И 3 раза на 5 (самой высокой скорости) в тех же условиях:

50 см от насадки на мягком покрытии (диван): 67,5 дБ

50 см от корпуса пылесоса: 57,1 дБ

50 см от насадки на твердом покрытии (дощатый пол): 74,8 дБ

Качество уборки и удобство использования

Работа с почти полным пылесборником

В условиях офиса негде взять 3 литра грязи, поэтому пришлось привезти с собой то, с чем многие борются дома, – собачью шерсть: лосжный мусор, быстро заполнивший мешок, к тому же под давлением воздуха спрессовавшийся. Проверяли вот что: сильно ли снизится эффективность уборки, когда мешок почти полон? Результат: нет, песок и прочая грязь залетают в трубу – это слышно. Конечно, это субъективно, но дома мы тоже определяем это субъективно: не сосет, надо менять мешок. Кстати, в этой модели есть индикатор заполнения мешка – красная лампочка начинает мигать на дисплее.



Мешок для пыли — уже с нашим наполнителем

Удаление мешка для пыли

Обычно (в том числе в моем домашнем стареньком Electrolux) мешок удаляется путем вытягивания за ручку клапана, который перекрывает мешок. В этой модели система другая – с одной стороны, удобная, с другой – странная. Мешок крепится к специальной пластиковой вставке – с ней же он и вынимается. Отверстие мешка не перекрывается при этом автоматически – нужно отсоединить пылесборник от вставки и потянуть на себя ручку клапана. Пока совершаешь эти несколько движений, можно вполне «нанюхаться» пыли и рассыпать ее часть. Мешки, как пояснил производитель, «одноразовые, но долгоиграющие», то есть можно использовать один мешок несколько раз, пока позволяет его состояние. Экономия, но пыль удалять неприятно.



Вот за эту черную пластиковую штуку вынимается мешок

Эргономика управления

Это то, что подкупает в модели: удаленное управление с ручки. Плохо только, что пульт на рукоятке (кнопки + и -, а также вкл./выкл.) работает от аккумулятора, который надо периодически менять, а на корпусе регулятора мощности нет: только клавиша включения и выключения. Уровней мощности пять, этого вполне достаточно, чтобы регулировать силу всасывания для разных типов поверхностей. Уровень мощности (цифра от 1 до 5) отображается на дисплее ярко, крупно, четко.



Мощность переключается только на рукоятке: и удобно, и не очень.

Насадки

Четыре насадки, из которых каждая по-своему примечательна. Основная, по информации производителя, сконструирована так, чтобы производить как можно меньше шума. Судя по показаниям шумометра, это не чистый пиар. Кроме того, у нее необычная клавиша переключения режимов «пол/ковер»: нажимается не вперед, а вбок. Особых преимуществ такой конструкции не замечено. Насадка для паркета снабжена натуральной щетиной, что означает бережный уход за деревянным полом.



Насадка для паркета

Мини-турбощетка пригодилась для очистки нашего офисного дивана от собачьей шерсти, но намотанную шерсть и волосы удалить непросто: валик можно вынуть, но только разобрав насадку при помощи звездообразной отвертки, отвинтив два шурупа. Это неудобно, гораздо проще, когда валик вытаскивается сбоку при открывании клапана монеткой.

Необычная насадка 3-в-1: очень маленькая, с одной стороны у нее тонкая щелевая насадка, с другой – щетка с длинной щетиной для аппаратуры (по сути, к нам на тест приехала насадка 2-в-1, одной части не хватало.

Удобство конструкции

Все защелкивается, вставляется и вынимается мягко и без усилий, труба раздвигается плавно и без рывков (кроме того, она не стальная, а алюминиевая – легкая), радиус действия около 12 метров, устройство автонамотки шнура работает без нареканий. Отсек выпускного фильтра открывается удобно, отсек мешка – тоже.



Отделение для выпускного фильтра

Шланг вставляется до щелчка и фиксируется при помощи двух боковых клавиш, удобно, что он легко вращается на 360 градусов. Захват рукоятки удобный и эргономичный, рука не устает совершенно. Пылесос маневренный, достаточно легкий и послушный. Но есть нюансы: нет защитного бампера для мебели, а отсек для аккумулятора в рукоятке нельзя открыть, не поддев чем-то тонким и острым (ногтями опасно).

В итоге

Модель работает значительно тише, чем имеющиеся у всех нас пылесосы. Во время теста мы с коллегами спокойно разговаривали, вообще не повышая голоса. В процессе уборки я слышала все редакционные звуки: кто-то стучит по клавиатуре, кто-то переговаривается с коллегой, кто-то хрустит сухариками. Самая громкая уборка – твердого пола, но в основном слышен именно звук от перемещения насадки, а не от работы двигателя. Мягкие поверхности очищаются почти бесшумно. Когда я перекрыла рукой трубу всасывания, имитируя засор или полное заполнение мешка, уровень шума вырос, но не сильно – это все равно никак не травмирует ни психику, ни слух.