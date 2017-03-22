Какая техника вас разорит: 7 самых дорогих в использовании приборов

Покупая бытовую технику, многие абсолютно не задумываются, что само использование тоже влетит «в копеечку», потому что придётся постоянно тратиться на расходные материалы для нее. Мы составили выявили самые разорительные и дорогие в содержании бытовые приборы. И представьте себе, мешковые пылесосы, которые сразу приходят в голову, далеко не в лидерах.

Капсульные кофемашины

Капсульные кофемашины — это удобство: не надо настраивать параметры крепости и объёма, выбирать вид напитка в меню машины, не надо ждать, пока машина прогреется, промоет себя, помелет кофе. Приготовление напитка занимает несколько секунд. Не надо промывать трубку капучинатора, не надо думать, какое молоко выбрать, чтобы гарантированно получилась молочная пенка.

Обратная сторона тоже есть: чашка кофе неизбежно стоит дороже, чем сваренная обычной кофемашиной, а вы «навеки» связаны с определенным производителем кофейных капсул и можете выбирать напитки только из его ассортимента (есть, конечно, «серый» рынок капсул, но рекомендовать его произведения мы, понятно, не можем). Посмотрим правде в глаза: такие кофемашины — это бизнес на продаже капсул, потому что покупатели этой техники просто «подсаживаются» на них.

Сами кофемашины стоят недорого, в среднем от 4000 до 12000 рублей, а иногда — при покупке определенного количества капсул — кофемашину можно получить «в подарок» (ее стоимость заложена в суммы ваших дальнейших покупок расходных материалов — капсул).



Ничего личного, просто бизнес на капсулах

Основные виды капсул представлены брендами Nespresso, Cremesso, Dolce Gusto, Tassimo.

Чашка эспрессо из капсул Nescafe Dolce Gusto стоит примерно 22 рубля; чашка латте или капучино — около 45 рублей.

Кофе Tassimo Jacobs Кафе: эспрессо — 25 рублей, латте или капучино — около 50 рублей.

Nespresso — от 35 до 43 рублей за капсулу (чашку).

Если семья из двух человек каждое утро пьет кофе из капсульной кофемашины, то расход составляет от 45-50 рублей (2 эспрессо) до 90–100 рублей (2 капучино). Это минимум, а если дети любят какао из кофемашины, забежит на чашку кофе соседка, мама, подружка, если в течение дня выпивается несколько чашек кофе, то счет идет на сотни рублей в день.

Парогенераторы с картриджами против накипи

Они удобны тем, что не надо делать очистку от накипи: заменил картридж — и все. Тут стоимость расходных материалов зависит от жесткости воды (если использовать очищенную или просто «мягкую» воду, можно дольше не менять картридж). Бутилированная вода — не вариант, так как она, как правило, минерализована, ну и ее ведь тоже надо покупать.

Мы приценились к картриджам: к примеру, набор из четырёх Philips PerfectCare Pure GC002/00 стоит 3000 рублей. По замыслу производителей, одного картриджа хватает в среднем на три месяца, значит, 3000 рублей — это плата за год. За пять лет набежит уже 15 тысяч рублей — а столько стоит еще один парогенератор.

В отзывах (не только к этой модели с картриджами, ее берем просто для примера) многие пользователи пишут, что картриджа хватает на меньший срок. Но есть модели парогенераторов без картриджей — в них очистку от накипи надо проводить самостоятельно.



Используйте умягченную воду, иначе разоритесь на картриджах

Вакууматоры / вакуумные упаковщики

Эти полезные приборы, которые помогают создать вакуумную упаковку в домашних условиях, а также готовить изысканные блюда по технологии су-вид, — тоже признанные разорители. В зависимости от модели, они работают с рулонами пленки и пакетами для вакуумирования. Причем обычная пищевая полиэтиленовая пленка или обычные пакеты не подходят для вакууматоров: материал пакетов и пленки должен быть очень плотный и желательно текстурированный специальным образом.

Приценимся. Пакеты для вакуумной упаковки CASO VC 40 X 60 стоят 2000 рублей за 25 штук; 20 многоразовых пакетов с ZIP-замком размером 20 x 23 см этой же фирмы стоят 1150 рублей, 50 профессиональных пакетов размером 20 x 30 см для вакуумной упаковки стоят 900 рублей; пленка стоит от 700 рублей за рулон; вакуумные контейнеры — от 900 рублей за штуку до 2000–3000 рублей за набор из 2–3 предметов.

Пленка в рулонах чуть дешевле, чем пакеты. Средние цифры «разорения» посчитать сложно — все зависит от того, как часто и для чего использовать пакеты, заказывать ли пакеты в китайских интернет-магазинах (кстати, рискованное дело — пластик должен быть безопасным, он соприкасается с продуктами). Но совершенно ясно, что, если достаточно хороший вакуумный упаковщик можно купить за 6000–7000 рублей, то к этой сумме надо прибавить как минимум еще несколько тысяч рублей в год.



Вакуумирование: полезный, но дорогой способ хранить продукты и готовить

Фотоэпиляторы

Эта часть больше заинтересует женщин. Впрочем, дорогие мужчины, если ваша девушка или жена просит в подарок фотоэпилятор, то прочитайте это. Экономичность фотоэпилятора — прибора для подавления роста нежелательных волосков при помощи световых импульсов — зависит от того, на какое количество вспышек рассчитаны лампы конкретного прибора, есть ли в комплекте сменные лампы и сколько они стоят, если придется их покупать.



Лучше всего, конечно, 100000 вспышек. Но здесь - 5000 и три лампы в запасе

На российском рынке можно встретить фотоэпиляторы с неприлично маленькими показателями ресурса лампы — от 750 до 1500 вспышек, но есть и модели с лампами на 100–120 тысяч вспышек, это отличный показатель. Приборы с лампами, рассчитанными на количество вспышек меньшее, чем 20 тысяч, покупать вообще не стоит, этого количества хватает на год-два. Сменную лампу, как правило, можно купить за пару-тройку тысяч рублей, она понадобится уже через несколько месяцев, если у лампы маленький ресурс, и через год–три если ресурс большой. Надо еще заметить, что указывается всегда ресурс, рассчитанный на вспышки самой малой мощности (она регулируется). А малая мощность подходит только обладательницам тонких светлых волос. Если волосы погуще и потемнее — делите на два.

Пылесосы с мешками

А вот и они. Это всем знакомая проблема, мешки разоряют нас на 600–1500 рублей примерно раз в полгода-год. Прибавим к этому смены раз в год моторного фильтра (100–200 рублей) и фильтра исходящего воздуха (тут может быть дороже, от 600 до 1500 рублей в зависимости от модели пылесоса, но фильтры необходимо менять всем пылесосам – и мешковым, и контейнерным). Кстати, даже моющиеся НЕРА-фильтры рекомендуется периодически менять, модели-исключения очень редки и стоят дорого.



Мешок: чем технологичнее и лучше фильтрует, тем дороже

Беспроводная техника

Роботы-пылесосы, беспроводные пылесосы, бритвы (у них еще есть сменные лезвия), эпиляторы — всю беспроводную технику объединяет то, что эти устройства работают от аккумуляторов, а они не вечны. Аккумуляторы требуют замены в среднем раз в полтора-два года. Если вам претит такая перспектива, то обратите внимание на модели, которые могут работать и от аккумулятора, и от сети (это, конечно, не касается беспроводных пылесосов).

Говорить о ценах тут бессмысленно, какие-то аккумуляторы стоят дороже, какие-то дешевле. Чтобы избавить себя от лишних трат, лучше сразу при первом использовании технике и правильно зарядить ее согласно инструкции, а при неиспользовании в течении длительного времени — правильно хранить (то и другое зависит от типа аккумулятора — никель-металл-гидридный или литий-ионный).



Через 1,5-2 года аккумуляторы таких пылесосов надо менять

Мультиварки, грили, хлебопечки

Раз в год или два при активном использовании этих приборов стоит менять чашу мультиварки, ведерко хлебопечки и пластины гриля, потому что на нарушенном антипригарном покрытии готовить не рекомендуется. И даже не потому что еда станет пригорать. А потому, что обнажается алюминий или другой металл, а также и из-за того, что при нанесении антипригарных покрытий (особенно если у вас дешевая мультиварка за пару тысяч неизвестного производителя) в качестве увлажнителя могли быть использованы токсичные материалы. Замена чаши — от 800 рублей у недорогих брендов до 6000 рублей у дорогих индукционных мультиварок.



Чаша для мультиварки BORK стоит 5990 рублей