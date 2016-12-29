ТОП-5 узких стиральных машин с большой загрузкой

Когда-то в машину глубиной 34-40 см можно было положить от 3 до 4,5 кг белья, но инженеры научились оптимизировать внутреннее пространство так, чтобы машина занимала меньше места и вмещала как можно больше белья. Мы подобрали пять самых вместительных узких моделей.

Candy Grand'O Vita GV34 116DC2-07

Цена: 18000 рублей

Candy – одна из самых узких и вместительных моделей (у этого бренда есть еще несколько моделей с такими параметрами, пока Candy в этом сегменте вырвалась далеко вперед). Из интересного и современного – автовзвешивание белья и оптимизация расхода ресурсов в каждом цикле стирки. У этой модели фирменный барабан из композитного материала с рельефной поверхностью, 15 программ стирки, в том числе, три быстрых, она экономична (класс энергопотребления А++), хорошо отжимает (1100 оборотов в минуту) и работает довольно тихо.





Electrolux EFU 361000 P и EFU 361200 P

Цена: 26000 рублей

Модели отличаются максимальной скоростью отжима: 1000 и 1200 оборотов в минуту соответственно, загрузка 6 кг при глубине 42 см. Глубина на сайте производителя указана больше, чем на многих других ресурсах: 42 см, а не 38 и не 40. Так вышло, потому, что у машины есть выдающиеся детали – например, крышка люка. Это учитывается. Особенности модели: цикл стирки автоматически корректируется согласно загрузке, автоматически подбираются время, количество воды и электроэнергии, нужное для конкретной партии белья. Машина сертифицирована Woolmark Blue для бережной стирки шерстяных вещей. Среди программ – специальные режимы для джинсов, штор, пуховых одеял. Режим QuickWash сокращает время стирки в некоторых программах — до 50%.





Zerowatt OZ4 1061D1 и OZ4 1071D1

Цена: 15000 рублей

Модели глубиной 38 см и с загрузкой 6 и 7 кг соответственно. Не очень известный у нас в стране бренд, поэтому поясним: он итальянский, прямой родственник Candy, собирается модель там же, где и машины этого же бренда для российского рынка: в российском Кирове (Вятка). Ничего сверхъестественного и никаких суперспособностей: машина как машина. Электронное управление, отжим 1000 оборотов, класс энергопотребления – А, не самый высокий, но не плохой, блокировка от детей. Для кого-то минусом и неожиданностью оказывается пластиковый барабан.





Источник фото: remont-stiralka.ru

BEKO WKB 60841 PTYA

Цена: 16000 рублей

В ассортименте бренда много моделей с загрузкой 6 кг и глубиной 40 см, но эта – одна из самых продающихся и хорошо себя зарекомендовавших. Сборка тоже российская, бак из пластика, много разных программ, в том числе, неожиданных: например, удаление шерсти животных (как это происходит, затруднительно сказать) и программа для темного белья (тоже странно, темное просто надо стирать средством, не содержащим оптических отбеливателей). Но есть экспресс-стирка, программа для шерсти, режим предотвращения образования складок — все как надо. Отжим подкачал: всего 800 оборотов, впрочем, я пользовалась машиной с таким отжимом лет 15 и особо не страдала.





Zanussi ZWS G7101

Цена: 20000 рублей

Загрузка – 6 кг, глубина – 38 см, но на деле может быть чуть больше, как у Electrolux. Это один концерн, модели похожи, и в линейке бренда Zanussi есть еще пара узких вместительных машин.

Система Fuzzy Logic взвешивает белье и выбирает параметры стирки (сколько нужно воды, полосканий и времени на цикл, количество оборотов барабана во время отжима и стирки и т.д.). Энергоэффективность почти максимальная – А++. Есть короткая программа. Бак из пластика, скорость отжима 1000 оборотов в минуту.