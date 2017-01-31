Как нас обманывают производители пылесосов

Прислали намедни пресс-релиз о пылесосах. Новинки, красивые, мощные, с мультициклонами и всевозможными удобствами, кстати. Но вот об этих удобствах пришлось узнавать из видеоролика на англоязычном ресурсе, потому что в описании от не было ни одной конкретной рабочей характеристики – только о том, как половина людей страдает от аллергии, и угадайте, что ее спасет. Пришла пора разобраться, что из пылесосных страшилок и рекламных обещаний правда, а что – маркетинговая чепуха.

«А у нас нет клещей!» – «А мы заведем!»

Пылевые клещи – это, если верить маркетологам, чума наших домов, главный провокатор астмы и аллергии, и если у вас есть клещи – то вам, конечно, хана.

Факты

Пылевые клещи есть в каждом доме на планете. Они действительно микроскопически малы и не видны невооруженным глазом. Они питаются, в том числе, отмершими чешуйками эпителия. Пылевые клещи очень любят постель и матрасы, подушки, обувь, а также ковры и влажную теплую среду. У человека действительно может быть аллергия на продукты жизнедеятельности пылевых клещей (не на них самих), но для краткости дальше будем говорить: «на клещей».



Пылевой клещ под микроскопом. Страшно? На это и расчет

Маркетинговая чепуха про клещей

Клещи преподносятся в рекламе пылесосов как бедствие, которое грозит абсолютно всем. Каждый производитель разъясняет, почему именно его пылесос – самый антиклещевой. На самом деле продукты их жизнедеятельности опасны только для тех, у кого аллергия именно на этот конкретный аллерген – клещевая сенсабилизация. У астматиков она бывает довольно часто, до 70% случаев. Если человек аллергик, он может пройти специальное обследование и выявить, есть ли у него такая аллергия – на конкретный белок, содержащийся в фекалиях клещей. И тогда помогут только сухая чистка ковров и мягкой мебели, частая уборка мощным пылесосом матрасов, ковров (от них лучше избавиться), синтетические подушки и одеяла, которые можно стирать, частая смена постельного белья, стерилизация твердых поверхностей паром (не ковров и не диванов, как в рекламе – это только создаст благоприятную среду для клещей). Книги убрать под стекло или перейти на электронные – в бумаге клещи чувствуют себя отлично, но вы не пропылесосите все страницы.



Сухая чистка любым мощным качественным пылесосом с хорошим выпускным фильтром - достаточная защита от клещей

НЕРА фильтры помогут от аллергии?

Для аллергиков (тех, у кого аллергия на клещей, пыльцу растений и другие мельчайшие частицы) важно, чтобы пылесос не выпускал их наружу. Ну, в принципе, для всех важно, но для них — особенно.

Факты

Многие пылесосы комплектуются специальными фильтрами тонкой очистки исходящего воздуха – НЕРА, что означает High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц. Классификация этих фильтров от 10 до 14. Степень удержания мельчайших частиц: 10 — больше 85%, 11 — больше 95%, 12 — больше 99,5%, 13 — больше 99,95%, 14 — больше 99,995%. Раньше любой класс, начиная с «десятки», считался НЕРА, но не так давно классификацию пересмотрели: теперь класс 10, 11 и 12 не считаются высокоэффективными, то есть они называются не НЕРА, а просто ЕРА.



Обращайте внимание на класс НЕРА фильтра

Маркетинговая чепуха про НЕРА

Но большинство производителей пылесосов по-прежнему пишут НЕРА – и редко указывают класс фильтра. Я довольно часто сталкиваюсь с этой «нескладушкой». НЕРА-фильтр – звучит привлекательно для потребителя, а указывать класс фильтра и правильно писать новое обозначение невыгодно.

Антибактериальное покрытие контейнеров

Современная реклама стремится поместить нас в стерильные условия – антибактериальное мыло, паста, фильтры, покрытия. Если бездумно пользоваться всем антибактериальным, то можно только навредить своему иммунитету: ведь все антибактериальное убивает бактерии без разбора – и болезнетворные, и наши, родные, «дружественные», создающие баланс микрофлоры в организме. Но вот с пылесосами просто до смешного доходит: в некоторых новинках теперь есть антибактериальные покрытия контейнеров для пыли.



Вертикальный пылесос с антибактериальным покрытием контейнера и УФ лампой

Факты

Пылевые клещи, попавшие внутрь контейнера, защищены от бактерий. Их иммунитет, скорее, подорвёт стресс от полёта по шлангу пылесоса. Или развеселит.

Маркетинговая чепуха про антибактериальное покрытие контейнеров

Это, конечно, пиар в чистом и даже стерильном виде. Непонятно, как это должно работать и почему должно быть полезно. Очистка воздуха? Вряд ли успеет воздух, проходящий с бешеной скоростью, как-то существенно очиститься. Кроме того, для очистки воздуха есть фильтры.

Ультрафиолетовые лампы: прощайте, бактерии?

Первыми были производители роботов-пылесосов: робот ездит по полу, и не только убирает мусор, но и дезинфицирует поверхность при помощи УФ лампы. Сейчас некоторые производители оснащают УФ лампами обычные пылесосы.



Робот-пылесос с УФ лампой

Факты

Да, ультрафиолет убивает бактерии, но при длительном воздействии на определенный участок.

Маркетинговая чепуха про УФ-лампы

Ультрафиолетовые лампы в роботах-пылесосах полностью бесполезны: чтобы удалить бактерии с поверхности (кстати, зачем? Они тут же снова там появятся) нужно облучать одно и тоже место несколько минут, а робот все время передвигается. Кроме того, есть большие сомнения, что в бытовом устройстве может в открытом виде (а это необходимо для дезинфекции) стоять УФ-излучатель: тогда пользователю необходима защита. Например, для пользования фотоэпилятором, в котором применяется ультрафиолет, нужно надевать защитные очки.

Мощнее, тише, сильнее… в 67 раз

Это известный маркетинговый прием: называть «точные» цифры, которые мало кто будет проверять. А зря.

Факты

Оперирование сравнениями, выраженными в процентах или «разах» — обычное дело в рекламе и продвижении товаров. Это создает иллюзию достоверности и научности (мол, умные люди провели исследование и посчитали), повышает доверие потребителя. С пылесосами этот прием «прокатывает» на ура: столько цифр, которые можно преувеличить, что просто праздник какой-то: и мощность потребляемая, и мощность всасывания, и уровень шума, и процент удержания мельчайших частиц…



Убирает на 23% лучше

Маркетинговая чепуха, выраженная в процентах

Например, робот-пылесос уважаемого бренда, по информации производителя, имеет в 60 раз большую мощность всасывания, чем предыдущая модель. При этом указана потребляемая мощность: 70 Вт. Известно, что мощность всасывания всегда намного ниже максимальной потребляемой: например, обычные пылесосы (не роботы) с потребляемой мощностью 1700–2000 Вт имеют мощность всасывания 350–450 Вт. Мощность всасывания у роботов-пылесосов обычно так невелика, что ее даже не указывают. Вопрос: какова же мощность всасывания у предыдущей модели, которая в 60 раз меньше? Или более свежий пример: «Благодаря технологии мультициклон пылесос потребляет на 70% меньше электроэнергии», сообщает производитель. Что он хочет сказать, как считает, что является отправной точкой? Допустим, потребляемая мощность 1800–2000 Вт (средняя для сегмента мультициклонов, как, впрочем, и для обычных мешковых пылесосов, и для просто циклонов – не «мульти»). То есть без мультициклона было бы на 70% больше? Какая должна быть тогда исходная потребляемая мощность, которую уменьшали? Наверное, такая, что пылесосу потребовалось бы подключение, как электроплите, и специальное сечение провода. Еще один производитель пишет, что уровень шума новой модели снижен в два раза по сравнению с уровнем шума предыдущей. При этом уровень шума действительно небольшой для циклона – 70 дБ (бывает от 70 до 85 дБ в этом сегменте). А какой же был у предыдущей модели, по мысли маркетологов? Они, может, удивятся, но примерно как у реактивного двигателя. Тогда, конечно, молодцы – усовершенствовали модель.