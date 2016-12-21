6 странных и удивительных стиральных машин 2016 года

Год выдался урожайным на удивительную бытовую технику, и производители стиральных машин тоже показали, что такое настоящий креатив. Разбираемся, что из нововведений полезно, а что – не очень. Кстати, «умом» и удаленным управлением уже никого не удивишь.

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LG TWINWash и LG SIGNATURE: два барабана и 20,5 кг загрузки

Это не первые стиральные машины с двумя барабанами – есть модель Haier Duo HW120-B1558, представленная в 2015 году, и барабаны с загрузкой 8 и 4 кг расположены в ней тоже один над другим. Но у TWINWash другая, более оригинальная конструкция, а загрузка почти в двое больше. Основной барабан с фронтальной загрузкой вмещает 17 кг, а маленький, прячущийся в основании машины и выдвигающийся, как ящик, рассчитан на 3,5 кг. Зачем вообще это надо – два барабана? Дополнительный барабан может работать параллельно с основным, а предназначен он для ухода за вещами из деликатных тканей (шерсть, шелк), спортивной одеждой, нижним или детским бельем – всем тем, что требует особого отношения (хотя программы «Хлопок 60» и «Кипячение» позволяют стирать обычные вещи). Основной барабан предназначен для всего остального – в том числе, очень объемных вещей: одеял, подушек и т.п.



Стиральная машина LG SIGNATURE

Модель LG SIGNATURE сочетает конструкцию LG TWINWash и технологию LG Centum System – инновационную систему подвески, повышающую, по информации производителя, надежность конструкции и положительно влияющую на энергоэффективность. Интерфейс QuickCircle встроен в стеклянную дверцу под углом 17 градусов: хороший обзор из положения стоя. Дверца открывается при легком нажатии. Что еще удивляет? Пожалуй, размеры машин: они очень большие.



Стиральная машина LG TWINWash

В машине применяется технология стирки паром TrueSteam для освежения вещей – удаления запахов и разглаживания складок за 20 минут. Кроме того, в основном барабане расположены сопла, распыляющие концентрированное моющее средство непосредственно на вещи, что, по мысли разработчиков, должно улучшить качество стирки.

Для обоих барабанов предусмотрена программа их автоочистки. В принципе, в любой машине можно прогнать цикл кипячения с лимонной кислотой или специальным средством, чтобы удалить накипь и продезинфицировать машинное нутро. Специальная функция «Очистка барабана» не столько нужна именно как функция, сколько напоминает о необходимости ухода за машиной.

А еще для LG TWINWash возможно удаленное управление: технология NFC Tag On «подружит» стиральную машину со смартфоном, с которого можно следить за ходом стирки, контролировать расход энергии, добавлять новые опции по мере их появления.

Siemens iQ700: стирка без воды и порошка, а с чем же?

Немецкий производитель представил решение домашнего ухода за вещами, которым требуется химчистка. В этих моделях с технологией sensoFresh с использованием озона, расщепляющего молекулы загрязнителей, можно освежить и разгладить костюмы, шерстяные и шелковые вещи, одежду со сложным дизайном, вышивкой бисером, пайетками, с аппликациями и стразами без, собственно, стирки. Любые неприятные запахи (пищи, дыма, пота) удаляются при помощи обработки озоном.



Прощайте, запахи!

Конечно, возможность отличная – своего рода альтернатива химчистке, но надо понимать, что глобальной чистки с выведением пятен не получится, все же тут не используется никакая бытовая химия, а вот освежение один раз надетого пиджака или вечернего платья – это очень полезная опция. Кроме того, такое озонирование полезно и для самой машины в качестве регулярной дезинфекции. Что еще? Инверторный мотор – то есть машина работает тихо, высокая энергоэффективность (клас А+++), большой выбор программ: в том числе, для быстрой стирки, спортивной и верхней одежды.



Лабутены все же не надо стирать, а штаны, как и пиджак, можно

Samsung с функцией Addwash: просто добавь носок!

Если в люке видишь люк – не пугайся, это чтобы добавить забытую вещь, не прерывая цикл стирки. Да, можно в любую машину добавить, но это сложно: выключи, подожди разблокировки, подставь поддон – проще не делать, поэтому-то и приходится собственной властью нарекать парами носки, не имеющие друг к другу никакого отношения. Зачем еще нужна такая возможность? Ну, например, если вы стирали какую-то вещь отдельно, но хотите добавить ее для полоскания или отжима. Если вы только что запустили стирку, а ребенок облился какао или заляпал скатерть. Если собака принесла вам в зубах любимую футболку. Да мало ли… Есть и ограничение в целях безопасности: дополнительная дверца в дверце откроется, если температура внутри не выше 50 °C.



Стиральная машина Samsung Addwash

Что еще есть интересного в этих моделях? Пузырьковая стирка для более эффективного, по мнению производителя, удаления пятен; тихий и экономичный инверторный мотор (как и у предыдущей модели); и, конечно, возможность удаленного управления. Функция Smart Control позволяет управлять стиркой удаленно с помощью приложения smartphone App (при наличии беспроводной сети): выбрать программу, узнать время до ее окончания и т.п. Можно удаленно проводить диагностику машины в случае неисправности и получать рекомендации для их устранения. Модели WW65K42E00SDLP, WW6500K и WW8500K отличаются загрузкой: 6,5, 9 и 12 кг соответственно.



Дверца в люке принимает носки прямо в процессе стирки

AEG SoftWater серии 9000: вода мягче, стирка лучше?

Разработчики этих стиральных машин, представленных на IFA-2016, уверены, что да. По их задумке, если стиральная машина использует очищенную и смягченную воду, то моющие средства будут работать эффективнее, обеспечивая эффект стирки как при 60ºC при реальных 30ºC. Как это сделать? Очищать и смягчать воду прямо в стиральной машине.

В машинах серии 9000 установлен ионно-обменный фильтр, смягчающий воду и удаляющий минеральные соли, поэтому стирка и полоскание проходят в мягкой и доочищенной воде.



Стиральная машина AEG, смягчающая воду

«Цвета останутся яркими, а черный останется черным». Так ли это на самом деле? Действительно, нагрев воды провоцирует появление накипи, что со временем отражается на состоянии вещей. Действительно, мягкая вода отмывает лучше и деликатнее – замечали ли вы, когда бываете в регионе с мягкой водой (или если пользуетесь фильтром для душа), что волосы после мытья головы мягкие, пышные и отлично лежат? Это все так, но у стирки свои нюансы. Во-первых, для порошков с энзимами и не нужно никаких 60 ºC, эти биодобавки «работают» при 37-40 ºC, а черная одежда становится белесой в основном не от накипи, а от оптических отбеливателей, входящих в состав порошков. А вообще задумка полезная: вещи будут «чувствовать себя» лучше, да и для «здоровья» самой машины полезно: меньше накипи на ТЭНе и внутренних деталях. Кроме того, в этих машинах есть много чего другого интересного – например, разглаживание складок паром в конце цикла стирки. Cтарт продаж AEG SoftWater в России планируется в марте 2017 года.

Xiaomi MiniJ: маленькая, умненькая, китайская

Бытовая техника – новый рынок для Xiaomi, но уже есть два «умных» детища – робот-пылесос и маленькая стиральная машина. В этом жанре пробовали себя – и успешно – Candy (их миниатюрные модели можно устанавливать под раковину), и менее успешно (по крайней мере, на российском рынке не прижилось) Daewoo – у них была настенная маленькая модель. Насколько же мала новинка от Xiaomi? Ее габариты 50х63х41,5 см, загрузка 2,8 кг, масса – 34 кг. Машина будет выпускаться только для китайского рынка, массовое производство еще не запущено, так что по сути это пока концепт. Среди умений машины – стирка с кипячением, сушка белья и управление со смартфона (но необязательно, можно и с сенсорной панели).



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Источник последнего фото: GizmoChina