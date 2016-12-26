Что выбрать: мультиварку или аэрогриль?

На этот часто задаваемый вопрос нельзя ответить сходу и однозначно: все зависит от того, для чего вам сей аппарат нужен. Что для чего, стоит ли покупать оба прибора или можно совместить два в одном – разбираемся.

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Что такое аэрогриль

Если взять инструкцию к такому прибору на английском языке, то мы никогда не найдем в ней слова «аэрогриль» – его придумали очень хорошие российские маркетологи. Оно эффектное, красивое и передает суть (ведь прибор готовит при помощи высокого нагрева ТЭНа и обдува – принудительной конвекции). Какое же определение мы найдем в англоязычной инструкции? А вот какое: convection oven – конвекционная духовка, конвекционная печь. Вот и весь ответ: аэрогриль – это духовка с конвекцией, только настольная и прозрачная. В общем, «Джексон оказался женщиной». Компактность аэрогрилей (мол, вместо крупной техники можно купить) сильно преувеличена: прибор, несмотря на небольшой объем колбы (10-12 л, с расширительным кольцом на треть больше) все равно занимает много места – особенно с открытой крышкой (55-65 см в высоту), ведь у большинства моделей она не съемная, а откидывающаяся. А вот энергии потребляет меньше, чем духовка, и не требует специальной розетки и специального подключения – это его плюс. В простых моделях с механическим управлением можно регулировать температуру и уровень обдува, в более продвинутых можно найти авторежимы и автопрограммы приготовления самых разных блюд. Надо сказать, что современные духовые шкафы (особенно встраиваемые) гораздо удобнее размещать на кухне, чем аэрогрили.



Аэрогриль в полной комплектации

Преимущества аэрогриля

Аэрогриль лучше, чем мультиварка, печет: гарантированно делает корочку (в мультиварке выпечка мокроватая). Но может и пересушить блюдо – нужно приспособиться к режимам. Кроме того, в аэрогриле можно печь на нескольких уровнях и не один пирог, а пирожки или печенья.

Аэрогриль быстро готовит (запекает с корочкой) стейки, котлеты, рыбу, при этом на нижней решетке можно расположить овощи и они будут политы выделившимся из мяса или рыбы соком и жиром, а можно дать жиру стечь на дно чаши – в мультиварке сколько жира будет в продукте, столько вы его и съедите.

Преимущества мультиварки

Первое – многофункциональность. Мультиварка варит, готовит на пару, томит, печет, запекает, готовит йогурт, пастеризует, стерилизует, выстаивает тесто, а некоторые из них умеют коптить, жарить на сковородке (с подъемным ТЭНом), месить тесто (с чашей хлебопечки). Аэрогриль может печь и запекать, для сочных стейков с корочкой, дрожжевого, слоеного, песочного и заварного теста он подходит лучше. Для бисквитного – лучше мультиварка, для творожных запеканок и омлетов – тоже.



Мультиварка и суп сварит, и мясо запечет

В интернете есть картинки, показывающие, что в аэрогриле можно тушить и варить – в горшочках. Можно, но горшочков помещается мало – в обычную духовку войдет больше и вы не будете ограничены формой и размерами посуды. Кроме того, в аэрогриле можно стерилизовать бутылочки и банки – налив в них воды.

Мультиварка-скороварка умеет готовить под давлением и в несколько раз сокращать время приготовления мяса, языка, свеклы, нута, некоторых круп – всего того, что варится долго. Ну, а то, что варится и так быстро, под давлением можно приготовить за 10-15 минут (на самом деле можно и за 5, но мультиварка должна набрать температуру и давление, с этой точки зрения самые быстрые мультиварки – индукционные, но они недешевы).

Фитнес-гриль – преимущества мультиварки и аэрогриля?

Нет, это не так. Фитнес-гриль – это аэрогриль с функцией генерации пара (пар поступает сверху, через специальный клапан в крышке, там же расположен небольшой резервуар для воды). Прибор работает в режиме конвекции, пара и комбинированном: конвекция + пар. В такой модели можно готовить на пару или печь с использованием пара, что предотвращает пересушивание блюд. Несмотря на то, что прибор позиционируется как пришедший на смену мультиварке и аэрогрилю, это, конечно, преувеличение, ведь варить и тушить в нем можно только в горшочках, варка под давлением невозможна, в общем – все то же самое. Если у вас духовка или СВЧ с паром – такой прибор вам не нужен, да и в обычную духовку можно поставить миску с водой и таким образом предотвратить пересушивание.



Фитнес-гриль: конвекционная духовка с паром

Мультиварка и аэрогриль 2 в 1: такое тоже бывает

Интересное решение для тех, кому трудно выбрать между мультиваркой и аэрогрилем, предложила компания Redmond. Универсальный аэрогриль Redmond 240 входит в комплект к многофункциональным мультиваркам с подъемным ТЭНом, которые этот производитель называет мультикухнями: это модели RMK-4523 и RMK-232. Аэрогриль в данном случае – это крышка со встроенным ТЭНом, вентилятором (для создания принудительной конвекции) и панелью управления. Его можно использовать с любой жаропрочной посудой, совместимой с ним по диаметру. Чаши мультиварок как раз совместимы, в них просто устанавливается решетка для продуктов - и можно готовить, как в настоящей дущовке. Комплектация мультикухонь разная - каждому по потребностям, но сама идея интересная. Обеими мульттиикухнями можно удаленно управлять с мобильного устройства через приложение. Минус тоже есть: объем такого аэрогриля ограничен объемом чаши мультиварки, обычные аэрогрили в несколько раз вместительнее.



Чаша мультиварки накрывается крышкой аэрогриля

Так что же выбрать – мультиварку или аэрогриль?

Итак, аэрогриль – это духовка с конвекцией. Да, с особенностями, но все же, если у вас есть такой прибор или многофункциональная микроволновая печь и конвекцией, то вам совершенно точно не нужен аэрогриль.

Если духовка есть, но без конвекции, а вы любитель «хрустящей корочки», но не хотите добиваться ее жаркой в масле, то аэрогриль – ваш вариант. Только приготовьтесь морально к тому, что он требует места.



Мультиварка всегда функциональнее, чем аэрогриль

Мультиварка хороша для любителей более разнообразного и диетического питания, каш, тушеных и томленых блюд, супов, соусов, изысканных напитков (например, в мультиварке можно готовить грог, глинтвейн, ликеры типа «Бейлиса» и т.п. Но, что бы ни говорилось про ее многофункциональность, она не может полноценно заменить духовой шкаф. В мультиварках всегда больше настроек и автоматических программ – вопрос, нужны ли они все, но основные очень полезны.