Техника для стильного дома: 19 приборов в «деревянном» дизайне

Она красивая, сильная, уютная, к ней приятно прикасаться, она никогда не выйдет из моды. Даже странно, что такой бытовой техники совсем мало (пожалуй, исключением являются вытяжки). Мало, но мы нашли.

Напольный вентилятор Stadler Form Otto O-009R

Ретро-стиль, корпус из натурального бамбука, есть два цвета: светлый бамбук и более темный сапеле. Ветилятор рассчитан на помещение площадью до 40 м², но стоит весьма прилично для приборов такого типа: 14900 рублей.



Stadler Form Otto O-009R

Погружной блендер Steba MX 30

Корпус из пластика под дерево, но смотрится очень натуралистично. 8 скоростей, светодиодная индикация, турбо-режим, съемные ножи для разных целей, чаша-измельчитель, насадка для пюре, подставка под аксессуары. Мощность — 700 Вт.



Steba MX 30

Мультиварка Vitek VT-4217

Тоже пластик под дерево, только не светлое, а темное. В принципе, это обычная мультиварка, появившаяся на рынке в 2014 году, но и сейчас еще можно ее купить за 6200 рублей. В ней «зашиты» 20 автопрограмм, мультиповар, функция разморозки, а также есть возможность устанавливать температуру и время самостоятельно. Чаша имеет керамическое покрытие и ненагревающиеся ручки.



Vitek VT-4217

Напольные весы Scarlett SC-BS33E061, SC-BS33E064 и SC-BS33ED79

Модели SC-BS33E061 и SC-BS33E064 — попроще, у них нет функции анализа состава тела (определение массы жира, воды, мышечной и костной тканей), а вот SC-BS33ED79 — с полным набором возможностей диагностических весов. Платформа сделана из бамбука: очень приятно вставать на нее босыми ногами.

Кухонные весы Scarlett SC-KS57P0, Soehlne Bamboo и Redmond RS-721

Материал платформ этих весов — натуральное дерево. Модель Redmond RS-721 можно нагрузить десятью килограммами, у остальных предел — 5 кг. Точность измерения — 1 грамм. Цена — от 700 до 1400 рублей.

Увлажнители воздуха и аромадиффузоры

Выбор этих увлажнителей-аромадиффузоров с небольшими резервуарами (100–300 мл) довольно большой, трудно выделить 2–3 модели, продаются они, в основном, в китайских и европейских интернет-магазинах и наших магазинах необычных подарков.

Но есть они и у вполне известных другой техникой производителей, например, модель Rolsen RAH-770 — под дерево, объем резервуара 100 мл, показывает время; или Ballu UHB-400 — это уже полноценный увлажнитель с резервуаром 2,8 л, рассчитанный на помещение от 40 м².

Аромадиффузоры и мини-увлажнители могут подключаться и к обычной розетке, и через USB, и через автомобильный прикуриватель. Назвать их полноценными увлажнителями все же нельзя, основное предназначение — ароматизация воздуха (Ballu UHB-400 — исключение).

«Тостер британский хлеб» или «Английский тостер ретро дерево»

Смешно, но именно по таким словам на Aliexpress в поисковиках можно найти редкий в наших широтах тостер в корпусе под дерево. Осторожно, невообразимый разброс цен: 2400, 6000, 12000 рублей.

Однокамерный холодильник SHIVAKI SHRF-75CHT

Встраиваемые модели холодильников можно скрыть под деревянным фасадом кухни, но есть и вот такой экземпляр – небольшой (44,5x51x63 см) однокамерный холодильник под темное дерево. Модель можно купить по цене от 8200 до 11000 рублей.



SHIVAKI SHRF-75CHT

Чайник Vitek VT-1162 SR

Этот чайник тоже лишь оформлен под дерево: красота пластиковая, но смотрится неплохо, особенно в сочетании с яркой синей подсветкой. Мощность 2200 Вт, объем 1,7 л, стоит от 1500 до 2500 рублей.



Vitek VT-1162 SR

Капсульная кофемашина VERGNANO "TRE"

Интересно, что дизайнерских капсульных кофемашин продаётся сколько угодно, а доступную для покупки деревянную удалось найти только одну. Есть три цвета дерева: натуральный, черный, белый. Кофемашина небольшая (12х26х31,5 см), обеспечивает давление 20 бар и готовит эспрессо из капсул Vegnano FAP.



Кофемашина VERGNANO TRE

Кофеварки-эспрессо Polaris PCM 1524AE и PCM 1523E

Есть еще 2 модели кофеварк-эспрессо: Polaris PCM 1524AE Wood с капучинатором-панарелло и Polaris PCM 1523E Adore Cappuccino с автоматическим капучинатором, в оформлении этих моделей используется пластик под дерево.