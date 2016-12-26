Firefox прекратит поддерживать Windows XP и Vista в 2017 году

Организация Mozilla сообщила о планах прекратить поддержку операционных систем Windows XP и Vista в браузере Firefox в 2017 году. Ка отмечают разработчики, Firefox стал одним из немногих браузеров, все еще поддерживающих Windows XP и Vista.





В марте 2017 года пользователи Windows XP и Vista автоматически будут переведены на версию Firefox ESR (Extended Support Release) с расширенной поддержкой, в которой новые компоненты не добавляются, лишь выпускаются исправления проблем безопасности и стабильности.

Обновления безопасности продолжат выпускаться для Windows XP и Vista до сентября 2017 года. В середине 2017 года разработчики собираются оценить количество пользователей Windows XP и Vista, а затем объявить точную дату прекращения поддержки.