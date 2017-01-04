CES 2017: Компания ECS представляет настольные компьютеры LIVA

Компания ECS представляет на выставке CES 2017 настольные небольшие компьютеры LIVA, которые подойдут для интернет-серфинга, просмотра видео и нетребовательных игр. Модель LIVA Z имеет габариты 117 х 128 х 33 мм и построена на базе 4-ядерного процессора Intel Apollo Lake. Новинка имеет до 64 ГБ флеш-памяти, накопитель M.2, адаптер Wi-Fi, порты USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-C.

Другой вариант, такой же компактный LIVA Z Plus, оснащен более современным чипом Intel Kaby Lake-U, имеет до 8 ГБ оперативной памяти и накопитель M.2 2242 SSD.

LIVA XE построен на платформе Intel Braswell, имеет до 4 ГБ оперативной памяти, до 64 ГБ флеш-памяти, накопитель M.2, адаптер Wi-Fi и три порта USB 3.0. А LIVA ZE предназначен для промышленного сектора.


Цены пока не названы.

Источник
TechReport
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CES 2017 ECS

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