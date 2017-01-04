CES 2017: Моноблочный ПК HP Sprout Pro оснащен 3D-сканером и проектором

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания HP обновила свой необычный ПК-моноблок Sprout. Второе поколение под названием HP Sprout Pro G2 тоже предназначено для 3D-сканирования и работы с 2D- и 3D-изображением. Для этого ПК получил проектор, сенсорный планшет и камеры Intel RealSense, которые и предназначены для 3D-сканирования.





По сравнению с первым поколением, HP Sprout Pro G2 заметно улучшил дизайн и возможности работы, включая производительность. Он оснащается 23,8-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессором Intel Core i7-7700T седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, графикой NVIDIA GeForce GTX 960M с 2 ГБ видеопамяти GDDR5. Планшет обладает диагональю 21,3 дюйма и способен распознfвать до 20 точек одновременного касания.





Продажи HP Sprout Pro G2 должны начаться в марте 2017 года. Цена пока не объявлена.



