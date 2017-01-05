CES 2017: Zotac показала новую линейку PC с Kaby Lake

Компания Zotac обновляет линейку своих небольших настольных компьютеров и устанавливает в них новые процессоры от Intel серии Kaby Lake. Речь идет и о компактных моделях MI, и о тихих CI и о мощных Magnus'ах с видеокартами от NVIDIA.

Некоторые из моделей оснащены портами Thunderbolt 3. К ним можно подсоединить специальную внешнюю графическую док-станцию, External Graphic Dock, предназначенную для подключения видеокарт без необходимости копаться во внутренностях компьютера.

Самой маленькой моделью с таким портом являются ZBOX Mini MI549 Nano с процессором Core i5-7300U, видеокартой Intel HD 620 и до 32 ГБ оперативной памяти. У компьютера также имеются 4 USB 3.0 порта, два USB 3.1 Type-C, DisplayPort, HDMI и один Thunderbolt 3.

Модели CI547 Nano и CI527 Nano комплектуются процессорами Core i5 и Core i3. Что касается ZBOX Magnus EN1080, то у такого PC сразу имеется довольно мощная видеокарта GeForce GTX 1080.

Цены пока не называются, но известно, что в продаже компьютеры появятся уже в первом квартале 2017 года. Док-станцию для видеокарт можно будет приобрести в конце марта.  

Источник
Liliputing
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компьютер Zotac CES 2017

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