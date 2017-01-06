CES 2017: Intel представила Compute Card размером с пластиковую карту

Компания Intel показала новую модульную платформу Compute Card, которая призвана произвести небольшую революцию в мире Интернета вещей за счет возможности подключения самого широкого ряда устройств. Крошечные размеры — 95 х 55 х 5 мм — одно из главных преимуществ. При этом внутри находится полноценный мини-компьютер - c однокристальной системой, оперативной и постоянной памятью, необходимыми элементами для беспроводного и проводного подключения.

Compute Card можно использовать в холодильниках, камерах видео-наблюдения, информационных стендах и так далее. Достаточно установить необходимый слот для подключения новинки. В Intel уверены, что Compute Card сильно упростит жизнь инженеров. На рынке «карточка» появится уже в середине 2017 года. Технические параметры не разглашаются, но известно, что производительность разных моделей будет сильно отличаться в зависимости от потребностей.