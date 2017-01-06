CES 2017: Моноблок Dell XPS 27 получил десять динамиков

Компания Dell представила компьютер класса "все-в-одном" XPS 27 и показывает его на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Главной изюминкой моноблока стала встроенная акустическая система. ПК оснащен сразу десятком динамиков, включая четыре динамика полного спектра, два твиттера, два низкочастотных динамика и пару пассивных излучателей.





Сам по себе Dell XPS 27 оснащается 27-дюймовым дисплеем, опционально сенсорным, с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и 100% охватом гаммы Adobe RGB, процессорами Intel Core i7-6700 или i5-6400 шестого поколения, опционально графикой AMD R9 M470X и M485X с 2 и 4 ГБ видеопамяти, до 32 ГБ оперативной памяти, до 2 ТБ на винчестере или до 1 ТБ на твердотельном накопителе.





Из портов предусмотрены пять USB 3.0, HDMI, USB Type-C/Thunderbolt 3, DisplayPort, гигабитрый Ethernet и кардридер. Продажи моноблока Dell XPS 27 уже начались в США по цене от $1499,99.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.