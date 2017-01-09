Доля Mac на рынке упала до пятилетнего минимума

Доля Apple на рынке персональных компьютеров упала до пятилетнего минимума в декабре минувшего года, сообщает ComputerWorld.

Аналитическая компания Net Applications утверждает, что в декабре macOS была установлена всего на 6,1% персональных компьютеров, в то время как год назад эта цифра была выше — 7%, пиковые же значения достигались в апреле 2016-го — 9,6%.

Значение на уровне 6,1% самые низкие с августа 2011-го. К слову, продажи Mac'ов за квартал, закончившийся в минувшем сентябре, составили 4,9 миллионов устройств, а это на 14 процентов меньше, чем за тот же период предыдущего года. Кроме того, таким образом, снижение спроса наблюдалось четвертый квартал подряд.

Источник
DigitalTrends
Теги
Apple MAC

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