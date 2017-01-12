Объявлена российская цена изогнутого ПК-моноблока HP Envy Curved AIO 34

Компания HP сообщила подробности о выпуске в России нового поколения компьютера класса "все-в-одном" Envy Curved AIO 34. Обновленная модель была представлена на выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.


По словам производителя, HP Envy Curved AIO 34 представляет собой самый широкий в мире моноблок с изогнутым экраном и встроенной звуковой панелью. Он оснащается 34-дюймовым изогнутым дисплеем Technicolor Color Certified Ultra с разрешением WQHD (3440 x 1440 пикселей). В качестве подставки используется звуковая панель с четырьмя динамиками Bang & Olufsen.


В основе моноблока лежат процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), 16 ГБ оперативной памяти, графика AMD Radeon RX 460 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, 1 ТБ на винчестере и 256 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe.

Моноблок HP Envy Curved AIO 34 поступит в продажу в России в феврале 2017 года по рекомендованной розничной цене от 219 990 рублей.

Источник
HP
Теги
WINDOWS пк HP моноблок

Комментарии

Материалы по теме

CES 2014: гибрид Pro x2 410 и другие новинки HP для бизнеса

11 января 2014

Gigabyte представила компактный геймерский ПК BRIX Gaming GT

27 декабря 2016

IFA 2016: Стильный мини-ПК HP Elite Slice отличается модульным дизайном

1 сентября 2016

Sony открыла стримингововые игры PlayStation Now для Windows в Европе

24 августа 2016

Игровой кубик-ПК HP Omen X обойдется от 270 тысяч рублей

24 октября 2016

Мощные моноблоки и десктопы HP Elite для корпоративных пользователей

23 июня 2013
Из рубрикиКомпьютеры
Что случилось 10.01.2017?
Необычный ПК-моноблок Samsung встроен в саундбар
Доля Mac на рынке упала до пятилетнего минимума

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 469
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 253
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 155
Компьютер месяца — январь 2017 126
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109