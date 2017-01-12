Объявлена российская цена изогнутого ПК-моноблока HP Envy Curved AIO 34

Компания HP сообщила подробности о выпуске в России нового поколения компьютера класса "все-в-одном" Envy Curved AIO 34. Обновленная модель была представлена на выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.





По словам производителя, HP Envy Curved AIO 34 представляет собой самый широкий в мире моноблок с изогнутым экраном и встроенной звуковой панелью. Он оснащается 34-дюймовым изогнутым дисплеем Technicolor Color Certified Ultra с разрешением WQHD (3440 x 1440 пикселей). В качестве подставки используется звуковая панель с четырьмя динамиками Bang & Olufsen.





В основе моноблока лежат процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), 16 ГБ оперативной памяти, графика AMD Radeon RX 460 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, 1 ТБ на винчестере и 256 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe.

Моноблок HP Envy Curved AIO 34 поступит в продажу в России в феврале 2017 года по рекомендованной розничной цене от 219 990 рублей.