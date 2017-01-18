Intel перводит мини-ПК Baby Canyon NUC на Kaby Lake

Компания Intel готовится к выпуску обновленных версий мини-ПК Baby Canyon NUC на базе процессоров Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake). Еще одной особенность обновленных моделей станет вернувшийся интерфейс Thunderbolt, которого не было в прошлогодних Skull Canyon NUC.


По данным Intel, новые Baby Canyon NUC поступят в продажу в следующие несколько месяцев. Официальная рекомендованная цена пока не объявлена, но ПК уже можно найти в предзаказе за $700 для старшей модели NUC7i7BNH, $610 для NUC7i5BNH и $496 для NUC7i3BNH.

Предполагается, что уже в январе можно будет приобрести Baby Canyon с Core Core i3-7100U, в феврале появится более мощная версия с Core i5-7200U. На март запланированы продажи ПК с Core i7-7567U). Старшие версии с Core i5 и Core i7 поддерживают Thunderbolt 3, а младшая — только USB 3.1 Gen 2. Размеры Baby Canyon NUC составляют 115 х 111 х 51-35 мм.

Источник
AnandTech
Теги
INTEL пк INTEL NUC

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