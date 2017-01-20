Самый большой доход на рынке игровых PC приносят дорогие компьютеры

В целом рынок PC снижается вот уже несколько лет. Однако рынок игровых PC, наоборот, растет. В Jon Peddie Reseatch изучили продажи устройств для развлечений и пришли к выводу, что по итогам прошлого года рынок игровых PC достиг невероятной цифры в 30 миллиардов долларов. Аналитики уверены, что рост продолжится примерно на 6% ежегодно в ближайшие пару лет.

Особенно хорошо показывают себя такие компьютеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году на него пришлось 11,3 миллиарда долларов. Любопытно также, что больше всего денег приносят не «дешевые» и средние решения, а топовые игровые компьютеры с мощной начинкой.