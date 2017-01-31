Объявлена российская цена на ПК-колонку HP Pavilion Wave

Компания HP объявила о начале продаж в России необычного компьютера HP Pavilion Wave. Напомним, изначально этот небольшой десктоп был анонсирован на сентябрьской выставке IFA 2016. По дизайну он больше напоминает какую-нибудь высококлассную колонку, например от B&O.


Такое впечатление производится не зря, в верхней части корпуса интегрирован динамик, настроенный B&O Play и обещающий звук на 360 градусов, усиливающийся тремя камерами в корпусе. Кроме того, ПК можно использовать в качестве голосового помощника, он оснащается двойным микрофоном и плотно интегрирован с Cortana. Работает он, разумеется на основе Windows 10.


HP Pavilion Wave оснащается процессорами до Intel Core i5 шестого поколения, до 8 ГБ оперативной памяти DDR4, опционально графикой AMD Radeon R9 M470, до 2 ТБ на винчестере и опционально два SSD на 128 ГБ. Для подключения периферии предусмотрено три порта USB 3.0 , один USB 3.1 Type-C, HDMI и DisplayPort, а также есть гигабитный Ethernet. Размеры составляют 172,9 x 168,1 x 261,3 мм.


HP Pavilion Wave предлагается по рекомендованной стартовой цене 64990 рублей.

Источник
HP
Теги
Россия пк HP акустика HP Pavilion Wave

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