Объявлена российская цена компактного геймерского ПК ASUS ROG GR8 II

Компания ASUS сообщила о скором выпуске в России геймерского десктопа ASUS ROG GR8 II. По словам производителя, на настоящий момент ROG GR8 II является самым компактным игровым компьютером с поддержкой виртуальной реальности.


В основе ПК лежат процессоры до Intel Core i7 седьмого поколения (микроархитектура Kaby Lake) и оперативная память стандарта DDR4 объемом до 32 ГБ, за графику отвечает адаптер ASUS NVIDIA GeForce GTX 1060, в качестве накопителей используются SSD/HDD емкостью до 1 ТБ и M.2 SSD емкостью до 512 ГБ.

Корпус объемом всего 4 литра оснащается трехзонной динамической светодиодной подсветкой Aura RGB, воспроизводящей до 8 миллионов цветовых оттенков. Система охлаждения включает медные тепловые трубки и двойные вентиляторы. Поддерживается Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 4.2, есть 4 порта USB 3.0, по одному USB 3.1 Type C и USB 3.1 Type A, пара HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, гигабитный Ethernet, аудиоразъемы.

ASUS ROG GR8 II появится в продаже в конце февраля 2017 года. Младшая конфигурация с Intel Core i5-7400, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 128 ГБ, жестким диском емкостью 1 ТБ и предустановленной ОС Windows 10 будет доступна по рекомендованной розничной цене 84 990 рублей, в предзаказе — 79 990 рублей.

Старшая модель с процессором Intel Core i7-7700, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ, жестким диском емкостью 1 ТБ и предустановленной ОС Windows 10 — 104 990 рублей в рознице и 99 990 рублей в предзаказе.

Источник
ASUS
Теги
ASUS пк Росси ASUS ROG GR8

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших игровых ноутбуков 2016 года

30 декабря 2016

ASUS Chromebox появится в продаже в марте по цене от $179

5 февраля 2014

ASUS представила геймерский ПК ROG GT51CA с оверклокерским смарт-браслетом

20 апреля 2016

CES 2017: ASUS ZenFone 3 Zoom получил двойную камеру и аккумулятор на 5000 мАч

5 января

CES 2017: Смартфон ASUS ZenFone AR с 8 ГБ оперативной памяти работает с виртуальной и дополненной реальностью

5 января

Computex 2014: ASUS представила игровые мини-ПК G20 и GR8 с поддержкой Steam OS

3 июня 2014
Из рубрикиКомпьютеры
Apple поставила рекорд по продажам iPhone
Объявлена российская цена на ПК-колонку HP Pavilion Wave
Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS Sierra 10.12.4 с ночным режимом

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 361
5 лучших смартфонов 2016 года 267
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 172
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77