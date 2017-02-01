Объявлена российская цена компактного геймерского ПК ASUS ROG GR8 II

Компания ASUS сообщила о скором выпуске в России геймерского десктопа ASUS ROG GR8 II. По словам производителя, на настоящий момент ROG GR8 II является самым компактным игровым компьютером с поддержкой виртуальной реальности.





В основе ПК лежат процессоры до Intel Core i7 седьмого поколения (микроархитектура Kaby Lake) и оперативная память стандарта DDR4 объемом до 32 ГБ, за графику отвечает адаптер ASUS NVIDIA GeForce GTX 1060, в качестве накопителей используются SSD/HDD емкостью до 1 ТБ и M.2 SSD емкостью до 512 ГБ.

Корпус объемом всего 4 литра оснащается трехзонной динамической светодиодной подсветкой Aura RGB, воспроизводящей до 8 миллионов цветовых оттенков. Система охлаждения включает медные тепловые трубки и двойные вентиляторы. Поддерживается Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 4.2, есть 4 порта USB 3.0, по одному USB 3.1 Type C и USB 3.1 Type A, пара HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, гигабитный Ethernet, аудиоразъемы.

ASUS ROG GR8 II появится в продаже в конце февраля 2017 года. Младшая конфигурация с Intel Core i5-7400, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 128 ГБ, жестким диском емкостью 1 ТБ и предустановленной ОС Windows 10 будет доступна по рекомендованной розничной цене 84 990 рублей, в предзаказе — 79 990 рублей.

Старшая модель с процессором Intel Core i7-7700, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ, жестким диском емкостью 1 ТБ и предустановленной ОС Windows 10 — 104 990 рублей в рознице и 99 990 рублей в предзаказе.