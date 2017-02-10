ASUS представила мини-ПК VivoMini VM65N и VM65 на Intel Kaby Lake

Компания ASUS представила в России обновленные мини-ПК VivoMini VM65 и VM65N. Новые модели работают на базе процессоров Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake).







ПК ASUS VivoMini VM65 поддерживает до Core i7-7500U с интегрированной графикой, а ASUS VivoMini VM65N дополнительно может получить дискретную графику NVIDIA GeForce 930M с 2 ГБ видеопамяти GDDR3.

В остальном, судя по всему, мини-ПК VivoMini VM65 и VM65N не изменились. Напомним, они были представлены в марте 2016 года. В них можно установить до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, накопитель форм-фактора 3,5 дюйма, а в разновидностях с отсеком Vivo DualBay — два SSD или винчестера форм-фактора 2,5 дюйма.

ПК могут подключаться к трем мониторам одновременно, получили порты DisplayPort++ и HDMI, встроенные динамики SonicMaster, поддерживают Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.0.