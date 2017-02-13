ASUS представила мини-ПК VivoMini UN65U на базе Intel Core i7

Компания ASUS представила в России мини-ПК VivoMini UN65U на базе процессоров седьмого поколения Intel Core с микроархитектурой Kaby Lake. Изначально модель была анонсирована на январской выставке CES 2017 в Лас-Вегасе.

ASUS VivoMini UN65U оснащается процессорами Intel Core i3, i5 или i7 Kaby Lake, 4 ГБ (максимально 32 ГБ) оперативной памяти DDR4 на 2133 МГц, винчестером на 500 ГБ или твердотельным накопителем до 512 ГБ, возможна установка M.2–накопителей с интерфейсом PCI Express.

Поддерживаются Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1. Из портов есть DisplayPort++, HDMI, гигабитный Ethernet, кардриер 4-в-1, четыре USB 3.0, аудиоразъем. Размеры составляют 131 x 131 x 52 мм, а вес — 0,7 кг.

Источник
ASUS
Теги
Россия ASUS WINDOWS пк

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