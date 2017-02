Объявлена российская цена модульного мини-ПК HP Elite Slice

Компания HP сообщила о начале продаж в России необычного мини-ПК под названием Elite Slice с модульным дизайном. Напомним, модель была представлена в сентябре на выставке IFA 2016 в Берлине.







HP Elite Slice обладает модульным дизайном и его можно заказывать с различными вариантами лицевой панели и компоновки. Так, есть панелька с удобными кнопками для звонков по Skype for Business, панель с беспроводной зарядкой, а также панель с 360-градусным динамиком и двумя микрофонами с расстоянием чувствительности в 5 метров, а модуль HP ODD с оптическим приводом обеспечивает доступ к содержимому компакт-дисков и DVD. Среди других особенностей HP Elite Slice — сканер отпечатков пальцев, функция HP Sure Start with Dynamic Protection для самовосстановления на уровне BIOS.





В основе лежат процессоры до Intel Core i7 6 поколения и до 32 ГБ оперативной памяти. Предусмотрены порт Ethernet, встроенный модуль Wi-Fi и антенны, один порт HDMI и один DisplayPort, USB 3.1 Type-C и обычный USB. Размеры базовго устройства составляют 165,1 х 165,1 х 35 мм, а вес — 1,04 кг.





Помимо обычного HP Elite Slice, предусмотрена также модель HP Elite Slice for Meeting Rooms. По словам производителя, это первый ПК для конференц-залов с возможностью запуска совещания одним нажатием кнопки.

HP Elite Slice доступен в продаже рекомендованной розничной по цене от 54 990 рублей, HP Elite Slice for Meeting Rooms — от 59 990 рублей.