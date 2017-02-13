Объявлена российская цена модульного мини-ПК HP Elite Slice

Компания HP сообщила о начале продаж в России необычного мини-ПК под названием Elite Slice с модульным дизайном. Напомним, модель была представлена в сентябре на выставке IFA 2016 в Берлине.



HP Elite Slice обладает модульным дизайном и его можно заказывать с различными вариантами лицевой панели и компоновки. Так, есть панелька с удобными кнопками для звонков по Skype for Business, панель с беспроводной зарядкой, а также панель с 360-градусным динамиком и двумя микрофонами с расстоянием чувствительности в 5 метров, а модуль HP ODD с оптическим приводом обеспечивает доступ к содержимому компакт-дисков и DVD. Среди других особенностей HP Elite Slice — сканер отпечатков пальцев, функция HP Sure Start with Dynamic Protection для самовосстановления на уровне BIOS.


В основе лежат процессоры до Intel Core i7 6 поколения и до 32 ГБ оперативной памяти. Предусмотрены порт Ethernet, встроенный модуль Wi-Fi и антенны, один порт HDMI и один DisplayPort, USB 3.1 Type-C и обычный USB. Размеры базовго устройства составляют 165,1 х 165,1 х 35 мм, а вес — 1,04 кг.


Помимо обычного HP Elite Slice, предусмотрена также модель HP Elite Slice for Meeting Rooms. По словам производителя, это первый ПК для конференц-залов с возможностью запуска совещания одним нажатием кнопки.

HP Elite Slice доступен в продаже рекомендованной розничной по цене от 54 990 рублей, HP Elite Slice for Meeting Rooms — от 59 990 рублей.

Источник
HP
Теги
Россия WINDOWS пк HP

Комментарии

Материалы по теме

21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X с изогнутым дисплеем оценен в 630 тысяч рублей

13 января

Gigabyte представила компактный геймерский ПК BRIX Gaming GT

27 декабря 2016

Гибридные планшеты Lenovo Yoga Book на базе Android и Windows доступны в России

27 октября 2016

Игровой кубик-ПК HP Omen X обойдется от 270 тысяч рублей

24 октября 2016

Мощные моноблоки и десктопы HP Elite для корпоративных пользователей

23 июня 2013

Необычный ПК-моноблок Samsung встроен в саундбар

10 января
Из рубрикиКомпьютеры
ASUS представила мини-ПК VivoMini UN65U на базе Intel Core i7
ASUS представила мини-ПК VivoMini VM65N и VM65 на Intel Kaby Lake
Объявлена российская цена компактного геймерского ПК ASUS ROG GR8 II

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78