Компактная рабочая станция HP Z2 Mini поступила в продажу в России

Компания HP сообщила о начале продаж в России HP Z2 Mini. По словам производителя, это первая настолько компактная рабочая станция, предназначенная для систем автоматизированного проектирования и других ресурсоемких отраслей.


HP Z2 Mini имеет всего 58 мм в высоту и 215 мм в ширину и длину. Весит ПК 2,4 кг. Для сравнения, Mac mini имеет размеры 197х197х36 мм и веси 1,2 кг. При этом HP Z2 Mini оснащается серверными процессорами Intel Xeon E3 и E5, профессиональными графическими картами NVIDIA Quadro и скоростными SSD-накопителями HP Z Turbo Drive.


Рабочая станция может размещаться на столе и под столом, за монитором, а также на стене. HP разработала для нее специальную систему охлаждения с 4 термодатчиками, сделав на 63% тише мини-ПК HP бизнес-класса.

Источник
HP
Теги
Россия пк HP рабочая станция HP Z2 Mini

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