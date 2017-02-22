ASUS выпускает мини-ПК VivoMini VC66R и VivoMini VC66

Компания ASUS представила в России компактные компьютеры VivoMini VC66R и VivoMini VC66. Обе модели базируются на процессорах Intel Core вплоть до i7 седьмого поколения (микроархитектура Kaby Lake).


ASUS VivoMini VC66 поддерживают установку до 32 ГБ DDR4 2400 МГц и до трех накопителей памяти — твердотельного накопителя с интерфейсом M.2 и двух 2,5-дюймовых дисков.

Мини-ПК серии VivoMini VC66 обладают поддержкой разрешения 4K Ultra HD. Они получили интерфейсы HDMI, DisplayPort и DVI-D и позволяет одновременно подключить до трех мониторов. Опционально возможна установку оптического привода. VivoMini VC66 получил шесть портов USB, один из которых USB Type-C, а также последовательные порты, его можно подключить не только к монитору, но и к кассовому терминалу или информационному киоску.

Предусмотрена поддержка W-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.0. Размеры ПК составляют 177,4 x 153 x 74,1 мм. На них предустанавливается Windows 10 Pro или Windows 10, также ПК могут поставляться без установленной ОС.

Источник
ASUS
Теги
Россия ASUS пк

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