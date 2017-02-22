IDC: Российский рынок ПК стабилизируется

Аналитическая компания IDC рассказала о российском рынке персональных компьютеров во четвертом квартале 2016 года. По мнению аналитиков, рынок ПК в России продолжает стабилизироваться.





За последний квартал в Россию были осуществлены поставки 1,34 миллиона портативных и настольных ПК. Это составляет увеличение на 4,2% в штучном выражении и на 14,3% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, по итогам всего года российский рынок персональных компьютеров сократился на 7,9% по сравнению с предшествующим годом до 4,47 млн. штук. Как отмечают аналитики, несмотря на сохраняющийся спад, ситуация постепенно улучшается. Во второй половине года увеличились закупки компьютерной техники в корпоративном сегменте и улучшилась ситуация в потребительском секторе благодаря уменьшению давления со стороны рынка планшетов.

Лидерами стали Lenovo с долей в 21,1% от всех поставленных за квартал ПК, Hewlett-Packard с 18%, ASUS с 16,4%, Acer в 13% и Dell с 4,9%. Объем рынка десктопов за год составил более 1,5 млн штук, сократившись на 19,2%. В пятерку лидеров входят Lenovo, HP, DEPO Computers, iRU и DEXP. Продажи ноутбуков упали на 0,8% по сравнению с прошлым годом до 2,96 тысяч штук. В Топ-5 входят ASUS, Lenovo, HP, Acer и Dell.