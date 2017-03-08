HP представила мини-ПК EliteDesk 800 G3 Mini

Компания HP представила мини-ПК под названием EliteDesk 800 G3 Mini, ориентированный на рабочие нужды. Модель имеет размеры 177,8 х 175,2 х 34,3 мм, ненамного больше, чем большинство Intel NUC.


HP EliteDesk 800 G3 Mini оснащается процессорами до Intel Core i7 Kaby Lake. Базовая модель за 819 долларов предусматривает процессор Intel Core i57500T, 8 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на винчестере с интерфейсом SATA. Предусмотрены опции до Intel Core i7-7700T, 32 ГБ оперативной памяти, 2 ТБ на винчестере и 1 ТБ на твердотельном накопителе.

Есть гигабитный Ethernet, два порта DisplayPort, аудиоразъемы, порт USB 3.1 Type-C и шесть USB 3.1 Type-A. Другие опции включают Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth, дополнительные порты и различные аксессуары.

Источник
HP
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