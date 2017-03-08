HP представила стильный ПК-моноблок EliteOne 800 G3

Компания HP представила новый компьютер класса "все-в-одном" EliteOne 800 G3. Модель оснащается 23,8-дюймовым сенсорным дисплеем с тонкими боковыми кромками и антибликовым покрытием. Разрешение составляет Full HD (1920 х 1080 пикселей).





ПК оснащается процессорами вплоть до Intel Core i7 седьмого поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, опциональной памятью Intel Optane, до 1 ТБ на SSHD, до 512 ГБ на SSD или до 1 ТБ на накопителе HP Turbo Drive G2 SSD с интерфейсом PCIe.





К моноблоку опционально предлагаются выдвижные фронтальные и тыльные камеры на 2 Мп. Также могут быть добавлены различные функции безопасности, вроде ИК-камеры, сканера отпечатков пальцев, ридера смарт-карт, и так далее.





Моноблок HP EliteOne 800 G3 начал продаваться по цене от 1049 долларов США.