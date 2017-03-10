ПК-моноблок Microsoft Surface Studio появится в Европе летом

В конце прошлого года компания Microsoft выпустила высококлассный ПК-моноблок Surface Studio, но устройство пока доступно только в США. Теперь стали известны условия выхода в Европе.





В июле Microsoft Surface Studio появится в ограниченных количествах во Франции, а в более широких масштабах станет доступен в сентябре 2017 года. Франция станет первым регионом, где моноблок появится за пределами США.

Напомним, Microsoft представила своего конкурента iMac от Apple в конце октября. Surface Studio оснащается 28-дюймовым сенсорным дисплеем с ультрачетким разрешением 4500 на 3000 пикселей (соотношение сторон 3:2), что на 63% превышает показатели 4K-дисплеев. Дисплей отличается тонкостью — 12,5 мм, его позицию можно изменять почти до горизонтальной, чтобы было удобно рисовать стилусом как на профессиональном графическом планшете.

В основе моноблока лежат процессоры Intel Core i5 или i7 шестого поколения, графика NVIDIA GeForce GTX 980M, до 32 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ на накопителе. Предусмотрены разъемы Mini DisplayPort, Ethernet, слот для карт SD card и мини-джек, а также три порта USB 3.0. Встроенный микрофон позволяет использовать голосовой помощник Cortana, также есть камера для аутентификации Windows Hello и поддержка беспроводных контроллеров Xbox. Моноблок поддерживает новый аксессуар для ввода под названием Surface Dial.

Стартовая цена на Microsoft Surface Studio в США составляет $2999, а максимальная конфигурация обойдется во все $4199.