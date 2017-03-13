Крошечный компьютер LicheePi Zero обойдется в 6 долларов

Краудфандинговый сервис Indiegogo пополнился весьма интересной позицией — запущен сбор средств на одноплатный и очень дешевый компьютер LicheePi Zero. Просят за него создатели всего 6 долларов, а в основе лежит система Allwinner V3s. На данный момент собрано более трех тысяч долларов из пяти, которые требуются разработчикам. Сбор продлится еще месяц, поэтому можно предположить, что нужная сумма все-таки окажется в руках инженеров.

Allwinner V3s обычно используется в видеорегистраторах, имеет всего 64 МБ оперативной памяти, 1-ядерный процессор ARM Cortex-A7, графический процессор ARM Mali-400, поддерживает работу с Linux. У LicheePi Zero имеется слот microSD. Компьютер можно подсоединить к монитору или телевизору, а также к камере.

Размеры новинки составляют 44,6 х 25,5 мм.

Источник
Indiegogo
Теги
Indiegogo мини-ПК

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