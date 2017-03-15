Поддержка Windows Vista завершится 11 апреля

Компания Microsoft заявила, что прекратит любую поддержку операционной системы Windows Vista уже 11 апреля 2017-го года. Напомним, что Vista появилась в 2007-ом году, а уже через два года ее сменила куда более популярная Windows 7.

Последние данные указывают на то, что Vista установлена на 1,12% современных PC. В скором времени пользователи устаревшей ОС лишатся поддержки производителя. А это значит — остановка службы технической поддержки, прекращение выпуска обновлений и исправлений.  

Источник
Microsoft
Теги
операционная система WINDOWS VISTA

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