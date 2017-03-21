Игровой ПК ASUS ROG Strix GD30 выходит в России

Компания ASUS представила в России геймерский компьютер ROG Strix GD30. Он выполнен в заметном черно-белом корпусе с возможностью смены передней панели. Через боковую панель видно эффекты светодиодной подсветки ASUS Aura с поддержкой до 8 млн оттенков. Также предусмотрена съемная подставка для наушников.


В его основе лежат процессоры Intel Core i5-7400 или i7-7700 седьмого поколения, видеокарты от NVIDIA GeForce GTX 1050 до GTX 1080 с 8 ГБ видеопамяти, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц, винчестер объемом до 3 ТБ, твердотельный накопитель до 512 ГБ. В корпус ROG Strix GD30 может быть установлено до шести жестких дисков, два твердотельных накопителя, пять вентиляторов и система водяного охлаждения.

Предусмотрен оптический DVD-привод, поддержка Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1, 7.1-канальный звук Sonic Studio III. Порты включают четыре USB 2.0, шесть USB 3.1 Gen 1, один USB 3.1 Type-C, RJ45, аудиоразъемы и кардридер.

Источник
ASUS
Теги
ASUS пк WINDOWS

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