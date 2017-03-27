Моноблок Dell XPS 27 с десятью динамиками вышел в России

Компания Dell сообщила о начале продаж в России компьютера класса "все-в-одном" XPS 27. Главной изюминкой моноблока стала встроенная акустическая система. ПК оснащен сразу десятком динамиков, включая четыре динамика полного спектра, два твиттера, два низкочастотных динамика и пару пассивных излучателей.


Сам по себе Dell XPS 27 оснащается 27-дюймовым дисплеем, опционально сенсорным, с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и 100% охватом гаммы Adobe RGB, процессорами Intel Core i7-6700 или i5-6400 шестого поколения, опционально графикой AMD R9 M470X и M485X с 2 и 4 ГБ видеопамяти, до 32 ГБ оперативной памяти, до 2 ТБ на винчестере или до 1 ТБ на твердотельном накопителе.

Из портов предусмотрены пять USB 3.0, HDMI, USB Type-C/Thunderbolt 3, DisplayPort, гигабитрый Ethernet и кардридер. Моноблок Dell XPS 27 AIO (7760) доступен по цене от 153 тысяч рублей и выше в зависимости от конфигурации.

Источник
Dell
Теги
WINDOWS пк DELL моноблок Dell XPS 27

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