Новую версию Windows 10 можно скачать до официального релиза

Microsoft выложила в сеть новую версию операционной системы Windows 10 Creators Update до ее официального релиза. Скачать ее можно прямо с собственных серверов Microsoft. ISO-образы финальой сборки 15063 появились после выхода апдейта для участников программы Insider. Файлы можно использовать, как для обновления системы, так и для изначальной установки.

Напомним, Creators Update представляет собой крупное обновление для операционной системы Windows 10, ранее известное под кодовым названием Redstone 2. Основное внимание в обновлении уделяется расширению творческих возможностей вообще и работе с 3D-контентом в частности. Нас ожидает новый Paint, полноценный игровой режим, продвинутый книжный магазин и многое другое.

Обновление будет предлагаться бесплатно для пользователей Windows 10 — на ПК, планшетах, смартфонах, HoloLens и так далее. Интересно, что в 2017 году пользователей Windows ожидает еще один масштабный апдейт, известный сейчас под кодовым названием Redstone 3. Он должен выйти ближе к концу года — в сентябре-ноябре.