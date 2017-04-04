Apple обновляет Mac Pro 2013 года

Одновременно с обещанием перезапустить Mac Pro в 2018 году, компания Apple анонсировала обновление текущего поколения, нацеленное на повышение производительности стоковых конфигураций.





Так, базовая модель за $2999 получит процессор Intel Xeon с 6 ядрами вместо прежних 4 и две видеокарты AMD FirePro D500 вместо AMD FirePro D300, а также 16 ГБ оперативной памяти. Модель за $3999 усилится с 6 ядер до 8 и перейдет с двух D500 на две D800.

Обновленные конфигурации должны появиться в продаже уже сегодня, но пока это не отражено в официальном онлайн-магазине Apple.

Напомним, последнее обновление Mac Pro состоялось в 2013 году, когда общественность была немало удивлена необычным цилиндрическим дизайном мощного ПК. На данный момент Apple ведет работу над новым поколением Mac Pro и не собирается выпускать его в текущем году.