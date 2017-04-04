Apple перезапустит Mac Pro в 2018 году

Компания Apple планирует полностью пересмотреть свой подход к ПК профессионального уровня Mac Pro. Об этом рассказал Фил Шиллер (Phil Schiller), старший вице-президент по маркетингу Apple, в интервью изданию BuzzFeed.

Напомним, последнее обновление Mac Pro состоялось в 2013 году, когда общественность была немало удивлена необычным цилиндрическим дизайном мощного ПК. На данный момент Apple ведет работу над новым поколением Mac Pro и не собирается выпускать его в текущем году.

По словам Шиллера, компания интенсивно трудится над новым Mac Pro с отдельным профессиональным дисплеем. Он подчеркнул, что это будет полностью переосмысленный Mac Pro.

Пока точные сроки выпуска неизвестны. Команде инженеров и дизайнеров потребуется время на разработку, чтобы избежать некоторых ограничений, имеющихся в существующей модели.

Будущий Mac Pro получит модульный дизайн и будет поставляться вместе с новым профессиональным дисплеем под маркой Apple.