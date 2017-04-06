Профессиональные iMac дебютируют в октябре

Стали известны предварительные параметры готовящихся к выпуску iMac для профи, которые Apple пообещала на днях. Подробности опубликовал блог Pike's Universum.





По данным источника, iMac "профессионального" уровня выйдут в конце октября 2017 года. Они получат процессоры вплоть до Intel Xeon E3-1285 v6, 16, 32 или 64 ГБ оперативной памяти ECC, до 2 ТБ на быстрых, накопителях NVMe SSD, графику AMD, поддержку Thunderbolt 3 и USB Type-C. Одновременно с новыми моноблоками будет представлена и новая клавиатура Apple.

Напомним, грядущее обновление iMac подтвердил Фил Шиллер (Phil Schiller), старший вице-президент по маркетингу Apple, на недавнем круглом столе с журналистами. По его словам, компания собирается создать конфигурации iMac специально для профессиональных пользователей.