Компьютер-рюкзак HP Omen X выйдет в июне

Уже почти год назад компания HP показала свой компьютер-рюкзак для виртуальной реальности. Теперь стало известно, что HP Omen X VR PC Pack станет доступен для покупки в июне 2017 года.





В июне HP выпустит как минимум две модели Omen X VR PC Pack — одну для геймеров, вторую для коммерческого использования. Вес устройства, в любом случае, составит около 4,5 кг. Предусмотрено две батареи, которые располагаются в поясе и дают ПК автономность, поскольку их можно менять между собой без выключения устройства.

Из портов имеются пара USB Type-C, пара USB 3.0 и один HDMI. Точные параметры и цены пока не называются производителем. Согласно прошлогоднему описанию, конфигурации предусматривают процессоры Intel Core i5 или i7, объемом ОЗУ до 32 ГБ и дискретную видеокарту.