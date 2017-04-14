Компьютер-рюкзак HP Omen X выйдет в июне

Уже почти год назад компания HP показала свой компьютер-рюкзак для виртуальной реальности. Теперь стало известно, что HP Omen X VR PC Pack станет доступен для покупки в июне 2017 года.


В июне HP выпустит как минимум две модели Omen X VR PC Pack — одну для геймеров, вторую для коммерческого использования. Вес устройства, в любом случае, составит около 4,5 кг. Предусмотрено две батареи, которые располагаются в поясе и дают ПК автономность, поскольку их можно менять между собой без выключения устройства.

Из портов имеются пара USB Type-C, пара USB 3.0 и один HDMI. Точные параметры и цены пока не называются производителем. Согласно прошлогоднему описанию, конфигурации предусматривают процессоры Intel Core i5 или i7, объемом ОЗУ до 32 ГБ и дискретную видеокарту.

Источник
PCWorld
Теги
пк HP компьютер виртуальная реальность HP Omen X

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