Apple сделала бесплатными iMovie, GarageBand и iWork для всех пользователей Mac и iOS

Компания Apple обновила сегодня приложения iWork и iLife, одновременно сделав их бесплатными для всех пользователей Mac и iOS. Таким образом, iMovie, Numbers, Keynote, Pages и GarageBand как для macOS, так и iOS, сейчас доступны в App Store бесплатно.





Напомним, ранее эти приложения тоже предлагались бесплатно, то не для всех, а только для покупателей новых устройств Apple. Это условие было введено в 20013 году и пользователи более старых гаджетов должны были заплатить за эти приложения.

Например, iMovie и GarageBand для iOS предлагались за $4,99, а Pages, Keynote и Numbers — за $9,99. Десктопные iMovie и GarageBand обходились в $14,99 и $4,99, а Pages, Keynote и Numbers — в $19,99 за каждое приложение. Теперь же даже пользователи всякого "старья" могут смело бесплатно установить все эти приложения.