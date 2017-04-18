iMac серверного уровня дебютируют в конце 2017 года

Компания Apple начнет производство двух новых ПК-моноблоков iMac в мае 2017 года, планируя их выпуск во второй половине года. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes по ссылкой на производственную цепочку поставок.


Также источник сообщает, что Apple тестирует iMac "серверного уровня" для высокого ценового сегмента, нацелившись на конкуренцию с Surface Studio от Microsoft. Эти iMac основываются на процессорах Intel Xeon E3-1285 v6, от 15 до 64 ГБ оперативной памяти ECC, до 2 ТБ на NVMe SSD и "новейшей" дискретной графике. Выход в продажу ожидается не ранее конца 2017 года.

Напомним, грядущее обновление iMac подтвердил Фил Шиллер (Phil Schiller), старший вице-президент по маркетингу Apple, на недавнем круглом столе с журналистами. По его словам, компания собирается создать конфигурации iMac специально для профессиональных пользователей. Согласно более ранним слухам, эти iMac "для профи" могут дебютировать в конце октября 2017 года.

Источник
DigiTimes
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