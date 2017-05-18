В Германии выставят на торги один из первых Apple-1

В Кельне в местном аукционном доме собираются выставить на продажу один из первых компьютеров Apple-1, сообщает агентство DPA. Выручить за него собираются от 180 000 до 300 000 евро.

Архаичный компьютер попробуют продать уже 20 мая. Ценность устройства, разумеется, не в его технических характеристиках, а в исторической значимости и том, что этот конкретный Apple-1 — один из немногих по-прежнему работающих в наши дни.

Apple-1 был создан Стивом Возняком (Steve Wozniak) в 1976-ом году в Калифорнии. Материнская плата была установлена на деревянной панели. В то время компьютер поставляли без корпуса, клавиатуры, блока питания и без монитора. Все это предлагалось докупить и подключить самому пользователю. Было выпущено около 200 Apple-1 по цене в 666,66 долларов. Эксперты считают, что в наши дни сохранилось лишь 50 таких компьютеров и только 6 из них работают.

В июле 2013-го года Apple-1 уже продали за 400 000 долларов, а в декабре 2014 еще один — за 365 000.