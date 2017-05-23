IDC: Российский рынок ПК продолжает восстанавливаться

Аналитическая компания IDC рассказала о российском рынке персональных компьютеров во первом квартале 2017 года. По мнению аналитиков, рынок ПК в России продолжает постепенно восстанавливаться.





За прошедший квартал в Россию были осуществлены поставки 971 тысяч портативных и настольных ПК. Это составляет увеличение на 18,3% в штучном выражении и на 14,3% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами стали Lenovo с долей в 22,8% от всех поставленных за квартал ПК, Hewlett-Packard с 22,3%, Acer с 10,9%, ASUS с 7,2% и Dell с 6,6%. Объем рынка десктопов за квартал составил более 375 тысяч штук, сократившись на 4,5%. В пятерку лидеров входят Lenovo, HP, iRU, DEPO Computers и Acer.

При этом в сегменте настольных компьютеров заметный рост продемонстрировали моноблоки. Поставки этой категории десктопов увеличились на 38,3% по отношению к показателям первого квартала 2016 года. Продажи ноутбуков увеличился на 39,3% по сравнению с прошлым годом до 596 тысяч штук. В Топ-5 входят HP, Lenovo, Acer, ASUS и Dell.

По словам аналитиков, на данных момент сегмент планшетов демонстрирует отрицательную динамику, а рынок смартфонов постепенно достигает насыщения. В этих условия поставки ПК начинают стабилизироваться.