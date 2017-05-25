Цифра дня: Какой ущерб нанес WannaCry?

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долларов ущерба нанес вирус WannaCry.

McClatchyDC, ссылаясь на экспертов KnowBe4, компании по информационной безопасности, пишет, что атака вируса WannaCry нанесла ущерб примерно на 1 миллиард долларов. Вирус-вымогатель поразил компьютеры множество крупных организаций по всему миру. Основной ущерб связывают с потерей информации, снижением производительности систем, остановкой их работы и другими факторами.

Напоминаем, что вирус-вымогатель WannaCry, шифрующий данные и требующий за их дешифровку от 300 до 600 долларов, начал свое распространение по компьютерам под управлением операционной системы Windows 12 мая.

Предполагается, что в основе вируса лежит программа АНБ США Eternal Blue. Кто стоит за атакой неизвестно. Например, ранее в сети появлялась информация, что это могут быть хакеры из Северной Кореи.