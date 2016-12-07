Компьютер месяца — декабрь 2016

Игровые компьютеры в 2016 году стали заметно быстрее. Говорим «спасибо» производителям видеокарт. Постарались на славу. Надеемся, что хотя бы в 2017-м появятся действительно новые платформы. Речь, конечно же, идет о решениях на архитектуре AMD Zen. А пока выбираем из того, что есть. Ведь совсем скоро Новый год!

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Взрослые дяди обойдутся и без помощи Деда Мороза. Современный игровой компьютер — это лучший подарок себе самому близкому тебе человеку. Со своей стороны, обещаю, что внимательно изучу предложения на рынке аккурат перед Новым годом. Возможно, кто-нибудь расщедрится на скидки. Хотя и есть соблазн подождать. 3 января разрешено публиковать обзоры процессоров Kaby Lake и матплат на чипсетах 200-й серии. Эту статью я пишу в пять часов утра, все остальное время изучаю новинки Intel. Так что заходите к нам на огонек, будет много интересного. И с нетерпением жду предсерийники Zen, выход которых намечен в первом квартале. Лично для меня выход новых процессоров AMD и платформы AM4 является главным событием 2017 года. Важно, чтобы не главным разочарованием.

Стартовая сборка — ~30 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения Full HD. В большинстве случаев отказываемся от таких эффектов, как сглаживание, а также выставляем общие средние/высокие настройки качества графики.

Стартовая сборка Процессор AMD FX-8320E, 8 ядер, 3,2 (4,0) ГГц, 8 МБ L3. 7500 руб. Intel Core i3-6100, 2 ядра, 3,7 ГГц, 3 МБ L3. 8000 руб. Материнская плата AMD 760G Примеры: MSI 760GM-P23 (FX);

ASUS M5A78L-M LX3;

GIGABYTE GA-78LMT-S2P. 3000 руб. Intel H110 Express Примеры: GIGABYTE GA-H110M-S2;

MSI H110M PRO-D;

ASRock H110M-DGS. 3500 руб. Оперативная память 1x 8 ГБ DDR3-1866 — для AMD; 1x 8 ГБ DDR4-2133 — для Intel. 3500 руб. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 1290 (1392) МГц, 4 ГБ GDDR5 11 000 руб. Накопитель HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин. 3500 руб. Процессорный кулер Примеры: Deepcool GAMMAXX 200T;

Zalman CNPS5X Performa. 1000 руб. Корпус Примеры: ACCORD P-25B;

3Cott 1811. 1300 руб. Блок питания Примеры: Chieftec GPA-500S;

FSP Group ATX-500PNR;

Zalman ZM500-LE. 2700 руб. Итого AMD — 33 500 руб. Intel — 34 500 руб.

Самая главная новость — GeForce GTX 1050 Ti подешевела. В московской рознице уже реально достать эту видеокарту за 10,5-11 тысяч рублей. Надеюсь, тенденция снижения цен продолжится.

Не буду особо разглагольствовать. Тем более, что за месяц ничего не изменилось. Демонстрация силы стартовой сборки находится в этой статье. Но дополню: хотим сэкономить — берем Radeon RX 460 4 ГБ; хотим сборочку помощнее — приобретаем Radeon RX 470 4 ГБ или GeForce GTX 1060 3 ГБ.

Базовая сборка — ~50 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр в разрешении Full HD на высоких/максимальных настройках качества графики.

«C» — стабильность. Предполагаю, что процессоры Skylake еще долго будут представлены в «Компьютере месяца». Смотрите сами. В январе Kaby Lake представят официально. В российской рознице они появятся в лучшем случае в середине января, но по моим прогнозам бюджетные чипы появятся не раньше февраля. Магазины при этом захотят распродать остатки Skylake, поэтому первые несколько месяцев Kaby Lake будут продавать по завышенным ценам.

В комментариях к «Компьютеру месяца» предлагают вместо Core i5-6400 ставить Core i5-6500. Разница в цене между этими процессорами чуть больше 1000 рублей, но при этом у старшего чипа частота на 400 МГц выше. Такой вариант имеет место быть. Только, во-первых, мы и так не вписываемся в обозначенный бюджет. Во-вторых, при загрузке всех четырех ядер Core i5-6400 работает на скорости 3,1 ГГц, а Core i5-6500 — 3,3 ГГц. Теперь разница в частоте не кажется такой внушительной.

Заканчивая с платформой Intel, скажу, что ради 16 ГБ оперативной памяти пришлось взять самую дешевую материнскую плату. Вот куда стоит подкинуть деньжат — так это в покупку, например, GIGABYTE GA-B150M-D3H (5000 рублей).

Конечно же, первый элемент апгрейда для обеих платформ — приобретение SSD. Хотя бы на 120-128 ГБ. Чтобы ускорить операционную систему и парочку основных программ.

Так как AM3+ — последний из могикан, то материнскую плату и кулер для системы AMD берем с расчетом последующего разгона.

Оптимальная сборка — ~75 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения WQHD с максимальными настройками качества графики.

Долго думал над вопросом целесообразности платформы AMD в оптимальной сборке. Все же во многих играх FX-8350 не раскрывает GeForce GTX 1070. Тех, кто подобными вещами не забивает себе голову, прошу проигнорировать мое предыдущее предложение. Зато приличная экономия на процессоре позволяет вложиться в другие комплектующие. Например, в покупку SSD.

Для платформы Intel матплаты подобраны разношерстные. Некоторые позволяют разгонять процессор Skylake по шине. Другие — нет, но зато хвастают качественными сетевым и звуковым контроллерами. Так что выбор за вами.

Стоимость платформы Intel в оптимальной сборке заметно перевалила за обозначенный бюджет. Самый просто способ уложиться в «допуск» — отказаться от SSD. Не забываем, что в таблицах указаны средние цены «Яндекс.Маркета» (регион — Москва). Аналогичные системы можно собрать как дороже, так и дешевле. Например, в столице вполне реально купить GeForce GTX 1070 за 27 000 рублей. Еще один выгодный вариант — закупка железа за рубежом.

Кстати, в эту сборку отлично впишется китайский инженерник Core i7-6400T. Это тот самый нашумевший 4-ядерник по цене Core i3. Подробно об этом процессоре читайте здесь. Приобретайте на свой страх и риск. Но если повезет, то сэкономленные денежки реально вложить во что-нибудь другое.

Продвинутая сборка — ~100 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения WQHD с максимальными настройками качества графики.

Продвинутая сборка — идеальный во всех отношениях вариант. Платформы хватит всерьез и надолго. Так-то реально за 100к рублей взять GeForce GTX 1080 с Core i5-6600K в придачу, но с лютой экономией на остальных комплектующих. Метод не наш. К тому же разница между «тысяча восьмидесятой» и GeForce GTX 1070 не столь существенная. Вот когда денег куры не клюют... Но давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны: Battlefield 1 — любой Core i5 загружен на 100% в разрешении Full HD; Watch_Dogs 2 — Core i7-4790K в разгоне до 4,5 ГГц загружен на 85%. Как видите, многопоточные процессоры — это суровые реалии современных игровых компьютеров.

Экстремальная сборка — ~150 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения Ultra HD. В WQHD вы побалуете себя максимальным качеством графики. В Ultra HD придется подбирать параметры, так как нагрузка на графическую подсистему кардинально увеличивается.

Предполагаю, что самым первым процессор Kaby Lake поселится именно в экстремальной сборке. Потому что бюджет позволит. Речь про Core i7-7700K. А пока по старинке предлагаю Core i7-6700K с возможностью разгона до стабильных 4,6-4,7 ГГц (тут уж как повезет с «камнем»).

Конфигурация уже давно не меняется. Не вижу смысла повторяться. Плюс я всегда отвечаю на комментарии к «Компьютеру месяца».