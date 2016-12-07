Компьютер месяца — декабрь 2016
Игровые компьютеры в 2016 году стали заметно быстрее. Говорим «спасибо» производителям видеокарт. Постарались на славу. Надеемся, что хотя бы в 2017-м появятся действительно новые платформы. Речь, конечно же, идет о решениях на архитектуре AMD Zen. А пока выбираем из того, что есть. Ведь совсем скоро Новый год!
Оглавление
- Стартовая сборка — ~30 000 рублей
- Базовая сборка — ~50 000 рублей
- Оптимальная сборка — ~75 000 рублей
- Продвинутая сборка — ~100 000 рублей
- Экстремальная сборка — ~150 000 рублей
Пригодится: как собрать компьютер самому
Пригодится: как сэкономить, покупая в магазине Computeruniverse
Взрослые дяди обойдутся и без помощи Деда Мороза. Современный игровой компьютер — это лучший подарок себе самому близкому тебе человеку. Со своей стороны, обещаю, что внимательно изучу предложения на рынке аккурат перед Новым годом. Возможно, кто-нибудь расщедрится на скидки. Хотя и есть соблазн подождать. 3 января разрешено публиковать обзоры процессоров Kaby Lake и матплат на чипсетах 200-й серии. Эту статью я пишу в пять часов утра, все остальное время изучаю новинки Intel. Так что заходите к нам на огонек, будет много интересного. И с нетерпением жду предсерийники Zen, выход которых намечен в первом квартале. Лично для меня выход новых процессоров AMD и платформы AM4 является главным событием 2017 года. Важно, чтобы не главным разочарованием.
Стартовая сборка — ~30 000 рублей
Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения Full HD. В большинстве случаев отказываемся от таких эффектов, как сглаживание, а также выставляем общие средние/высокие настройки качества графики.
|
Стартовая сборка
|
Процессор
|
AMD FX-8320E, 8 ядер, 3,2 (4,0) ГГц, 8 МБ L3.
|
7500 руб.
|
Intel Core i3-6100, 2 ядра, 3,7 ГГц, 3 МБ L3.
|
8000 руб.
|
Материнская плата
|
AMD 760G
|
Примеры:
|
3000 руб.
|
Intel H110 Express
|
Примеры:
|
3500 руб.
|
Оперативная память
|
1x 8 ГБ DDR3-1866 — для AMD;
1x 8 ГБ DDR4-2133 — для Intel.
|
3500 руб.
|
Видеокарта
|
11 000 руб.
|
Накопитель
|
3500 руб.
|
Процессорный кулер
|
Примеры:
|
1000 руб.
|
Корпус
|
Примеры:
|
1300 руб.
|
Блок питания
|
Примеры:
|
2700 руб.
|
Итого
|
AMD — 33 500 руб.
Intel — 34 500 руб.
Пригодится: какую игровую видеокарту купить
Самая главная новость — GeForce GTX 1050 Ti подешевела. В московской рознице уже реально достать эту видеокарту за 10,5-11 тысяч рублей. Надеюсь, тенденция снижения цен продолжится.
Не буду особо разглагольствовать. Тем более, что за месяц ничего не изменилось. Демонстрация силы стартовой сборки находится в этой статье. Но дополню: хотим сэкономить — берем Radeon RX 460 4 ГБ; хотим сборочку помощнее — приобретаем Radeon RX 470 4 ГБ или GeForce GTX 1060 3 ГБ.
Базовая сборка — ~50 000 рублей
Сборка для современных компьютерных игр в разрешении Full HD на высоких/максимальных настройках качества графики.
|
Базовая сборка
|
Процессор
|
AMD FX-8320, 8 ядер, 3,5 (4,0) ГГц, 8 МБ L3.
|
9000 руб.
|
Intel Core i5-6400, 4 ядра, 2,7 (3,2) ГГц, 6 МБ L3.
|
12 000 руб.
|
Материнская плата
|
AMD 970/990
|
Примеры:
|
6000 руб.
|
Intel H110 Express
|
Примеры:
|
3500 руб.
|
Оперативная память
|
2x 8 ГБ DDR3-1866 — для AMD;
2x 8 ГБ DDR4-2133 — для Intel.
|
7000 руб.
|
Видеокарта
|
NVIDIA GeForce GTX 1060, 1506 (1708) МГц, 6 ГБ GDDR5
или
|
19 000 руб.
|
Накопитель
|
3500 руб.
|
Процессорный кулер
|
Примеры:
|
1800/1000 руб.
|
Корпус
|
Примеры:
|
2500 руб.
|
Блок питания
|
Примеры:
|
3500 руб.
|
Итого
|
AMD — 52 300 руб.
Intel — 52 000 руб.
«C» — стабильность. Предполагаю, что процессоры Skylake еще долго будут представлены в «Компьютере месяца». Смотрите сами. В январе Kaby Lake представят официально. В российской рознице они появятся в лучшем случае в середине января, но по моим прогнозам бюджетные чипы появятся не раньше февраля. Магазины при этом захотят распродать остатки Skylake, поэтому первые несколько месяцев Kaby Lake будут продавать по завышенным ценам.
В комментариях к «Компьютеру месяца» предлагают вместо Core i5-6400 ставить Core i5-6500. Разница в цене между этими процессорами чуть больше 1000 рублей, но при этом у старшего чипа частота на 400 МГц выше. Такой вариант имеет место быть. Только, во-первых, мы и так не вписываемся в обозначенный бюджет. Во-вторых, при загрузке всех четырех ядер Core i5-6400 работает на скорости 3,1 ГГц, а Core i5-6500 — 3,3 ГГц. Теперь разница в частоте не кажется такой внушительной.
Заканчивая с платформой Intel, скажу, что ради 16 ГБ оперативной памяти пришлось взять самую дешевую материнскую плату. Вот куда стоит подкинуть деньжат — так это в покупку, например, GIGABYTE GA-B150M-D3H (5000 рублей).
Конечно же, первый элемент апгрейда для обеих платформ — приобретение SSD. Хотя бы на 120-128 ГБ. Чтобы ускорить операционную систему и парочку основных программ.
Так как AM3+ — последний из могикан, то материнскую плату и кулер для системы AMD берем с расчетом последующего разгона.
Оптимальная сборка — ~75 000 рублей
Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения WQHD с максимальными настройками качества графики.
|
Оптимальная сборка
|
Процессор
|
AMD FX-8350, 8 ядер, 4,0 (4,2) ГГц, 8 МБ L3.
|
11 000 руб.
|
Intel Core i5-6600, 4 ядра, 3,3 (3,9) ГГц, 6 МБ L3.
|
15 500 руб.
|
Материнская плата
|
AMD 970/990
|
Примеры:
|
6000 руб.
|
Intel Z170/H170/B150 Express
|
Примеры:
|
8000 руб.
|
Оперативная память
|
2x 8 ГБ DDR3-1866 — для AMD;
2x 8 ГБ DDR4-2133 — для Intel.
|
7000 руб.
|
Видеокарта
|
30 000 руб.
|
Накопитель
|
SSD 120-128 ГБ + HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин
|
4000+3500 руб.
|
Процессорный кулер
|
Примеры:
|
2900/1800 руб.
|
Корпус
|
Примеры:
|
5000 руб.
|
Блок питания
|
Примеры:
|
4000 руб.
|
Итого
|
AMD — 73 400 руб.
Intel — 78 800 руб.
Пригодится: как выбрать центральный процессор
Долго думал над вопросом целесообразности платформы AMD в оптимальной сборке. Все же во многих играх FX-8350 не раскрывает GeForce GTX 1070. Тех, кто подобными вещами не забивает себе голову, прошу проигнорировать мое предыдущее предложение. Зато приличная экономия на процессоре позволяет вложиться в другие комплектующие. Например, в покупку SSD.
Для платформы Intel матплаты подобраны разношерстные. Некоторые позволяют разгонять процессор Skylake по шине. Другие — нет, но зато хвастают качественными сетевым и звуковым контроллерами. Так что выбор за вами.
Стоимость платформы Intel в оптимальной сборке заметно перевалила за обозначенный бюджет. Самый просто способ уложиться в «допуск» — отказаться от SSD. Не забываем, что в таблицах указаны средние цены «Яндекс.Маркета» (регион — Москва). Аналогичные системы можно собрать как дороже, так и дешевле. Например, в столице вполне реально купить GeForce GTX 1070 за 27 000 рублей. Еще один выгодный вариант — закупка железа за рубежом.
Кстати, в эту сборку отлично впишется китайский инженерник Core i7-6400T. Это тот самый нашумевший 4-ядерник по цене Core i3. Подробно об этом процессоре читайте здесь. Приобретайте на свой страх и риск. Но если повезет, то сэкономленные денежки реально вложить во что-нибудь другое.
Продвинутая сборка — ~100 000 рублей
Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения WQHD с максимальными настройками качества графики.
|
Продвинутая сборка
|
Процессор
|
Intel Core i7-6700K, 4 ядра, 4,0 (4,2) ГГц, 8 МБ L3.
|
25 000 руб.
|
Материнская плата
|
Intel Z170 Express
|
Примеры:
|
11 000 руб.
|
Оперативная память
|
2x 8 ГБ DDR4-2133.
|
7000 руб.
|
Видеокарта
|
30 000 руб.
|
Накопитель
|
12 000+3500 руб.
|
Процессорный кулер
|
Примеры:
|
2900 руб.
|
Корпус
|
Примеры:
|
6500 руб.
|
Блок питания
|
Примеры:
|
6000 руб.
|
Итого
|
101 300 руб.
Пригодится: как выбрать блок питания
Продвинутая сборка — идеальный во всех отношениях вариант. Платформы хватит всерьез и надолго. Так-то реально за 100к рублей взять GeForce GTX 1080 с Core i5-6600K в придачу, но с лютой экономией на остальных комплектующих. Метод не наш. К тому же разница между «тысяча восьмидесятой» и GeForce GTX 1070 не столь существенная. Вот когда денег куры не клюют... Но давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны: Battlefield 1 — любой Core i5 загружен на 100% в разрешении Full HD; Watch_Dogs 2 — Core i7-4790K в разгоне до 4,5 ГГц загружен на 85%. Как видите, многопоточные процессоры — это суровые реалии современных игровых компьютеров.
Экстремальная сборка — ~150 000 рублей
Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения Ultra HD. В WQHD вы побалуете себя максимальным качеством графики. В Ultra HD придется подбирать параметры, так как нагрузка на графическую подсистему кардинально увеличивается.
|
Экстремальная сборка
|
Процессор
|
Intel Core i7-6700K, 4 ядра, 4,0 (4,2) ГГц, 8 МБ L3.
|
25 000 руб.
|
Материнская плата
|
Intel Z170 Express
|
Примеры:
|
11 000 руб.
|
Оперативная память
|
2x 16 ГБ DDR4-2400.
|
13 000 руб.
|
Видеокарта
|
48 000 руб.
|
Накопитель
|
2x SSD, 480-512 ГБ + HDD, 2 ТБ, 7200 об/мин.
|
24 000+5000 руб.
|
Процессорный кулер
|
Примеры:
|
6300 руб.
|
Корпус
|
Примеры:
|
9000 руб.
|
Блок питания
|
Примеры:
|
9000 руб.
|
Итого
|
150 300 руб.
Предполагаю, что самым первым процессор Kaby Lake поселится именно в экстремальной сборке. Потому что бюджет позволит. Речь про Core i7-7700K. А пока по старинке предлагаю Core i7-6700K с возможностью разгона до стабильных 4,6-4,7 ГГц (тут уж как повезет с «камнем»).
Конфигурация уже давно не меняется. Не вижу смысла повторяться. Плюс я всегда отвечаю на комментарии к «Компьютеру месяца».