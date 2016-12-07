Компьютер месяца — декабрь 2016

Сергей Плотников, 

Игровые компьютеры в 2016 году стали заметно быстрее. Говорим «спасибо» производителям видеокарт. Постарались на славу. Надеемся, что хотя бы в 2017-м появятся действительно новые платформы. Речь, конечно же, идет о решениях на архитектуре AMD Zen. А пока выбираем из того, что есть. Ведь совсем скоро Новый год!

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Пригодится: как собрать компьютер самому

Пригодится: как сэкономить, покупая в магазине Computeruniverse

Взрослые дяди обойдутся и без помощи Деда Мороза. Современный игровой компьютер — это лучший подарок себе самому близкому тебе человеку. Со своей стороны, обещаю, что внимательно изучу предложения на рынке аккурат перед Новым годом. Возможно, кто-нибудь расщедрится на скидки. Хотя и есть соблазн подождать. 3 января разрешено публиковать обзоры процессоров Kaby Lake и матплат на чипсетах 200-й серии. Эту статью я пишу в пять часов утра, все остальное время изучаю новинки Intel. Так что заходите к нам на огонек, будет много интересного. И с нетерпением жду предсерийники Zen, выход которых намечен в первом квартале. Лично для меня выход новых процессоров AMD и платформы AM4 является главным событием 2017 года. Важно, чтобы не главным разочарованием.

Компьютер месяца — декабрь 2016

Стартовая сборка — ~30 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения Full HD. В большинстве случаев отказываемся от таких эффектов, как сглаживание, а также выставляем общие средние/высокие настройки качества графики.

Стартовая сборка

Процессор

AMD FX-8320E, 8 ядер, 3,2 (4,0) ГГц, 8 МБ L3.

7500 руб.

Intel Core i3-6100, 2 ядра, 3,7 ГГц, 3 МБ L3.

8000 руб.

Материнская плата

AMD 760G

Примеры:

  • MSI 760GM-P23 (FX);
  • ASUS M5A78L-M LX3;
  • GIGABYTE GA-78LMT-S2P.

3000 руб.

Intel H110 Express

Примеры:

  • GIGABYTE GA-H110M-S2;
  • MSI H110M PRO-D;
  • ASRock H110M-DGS.

3500 руб.

Оперативная память

1x 8 ГБ DDR3-1866 — для AMD;

1x 8 ГБ DDR4-2133 — для Intel.

3500 руб.

Видеокарта

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 1290 (1392) МГц, 4 ГБ GDDR5

11 000 руб.

Накопитель

HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин.

3500 руб.

Процессорный кулер

Примеры:

  • Deepcool GAMMAXX 200T;
  • Zalman CNPS5X Performa.

1000 руб.

Корпус

Примеры:

  • ACCORD P-25B;
  • 3Cott 1811.

1300 руб.

Блок питания

Примеры:

  • Chieftec GPA-500S;
  • FSP Group ATX-500PNR;
  • Zalman ZM500-LE.

2700 руб.

Итого

AMD — 33 500 руб.

Intel — 34 500 руб.

Пригодится: какую игровую видеокарту купить

Самая главная новость — GeForce GTX 1050 Ti подешевела. В московской рознице уже реально достать эту видеокарту за 10,5-11 тысяч рублей. Надеюсь, тенденция снижения цен продолжится.

Не буду особо разглагольствовать. Тем более, что за месяц ничего не изменилось. Демонстрация силы стартовой сборки находится в этой статье. Но дополню: хотим сэкономить — берем Radeon RX 460 4 ГБ; хотим сборочку помощнее — приобретаем Radeon RX 470 4 ГБ или GeForce GTX 1060 3 ГБ.

Базовая сборка — ~50 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр в разрешении Full HD на высоких/максимальных настройках качества графики.

Базовая сборка

Процессор

AMD FX-8320, 8 ядер, 3,5 (4,0) ГГц, 8 МБ L3.

9000 руб.

Intel Core i5-6400, 4 ядра, 2,7 (3,2) ГГц, 6 МБ L3.

12 000 руб.

Материнская плата

AMD 970/990

Примеры:

  • MSI 970A SLI Krait Edition;
  • ASRock 970A-G/3.1;
  • ASUS M5A97 R2.0;
  • GIGABYTE GA-990X-Gaming SLI.

6000 руб.

Intel H110 Express

Примеры:

  • GIGABYTE GA-H110M-S2;
  • MSI H110M PRO-D;
  • ASRock H110M-DGS.

3500 руб.

Оперативная память

2x 8 ГБ DDR3-1866 — для AMD;

2x 8 ГБ DDR4-2133 — для Intel.

7000 руб.

Видеокарта

NVIDIA GeForce GTX 1060, 1506 (1708) МГц, 6 ГБ GDDR5

или

AMD Radeon RX 480, 1120 (1266) МГц, 8 ГБ GDDR5.

19 000 руб.

Накопитель

HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин.

3500 руб.

Процессорный кулер

Примеры:

  • Zalman CNPS10X Optima — для AMD;
  • Deepcool GAMMAXX 200T — для Intel.

1800/1000 руб.

Корпус

Примеры:

  • Zalman Z1;
  • AeroCool Aero-500;
  • Thermaltake Versa H25;
  • Fractal Design Core 1300.

2500 руб.

Блок питания

Примеры:

  • Deepcool DA550 550 Вт;
  • AeroCool Kcas 600 Вт;
  • Chieftec CPS-550S 550 Вт.

3500 руб.

Итого

AMD — 52 300 руб.

Intel — 52 000 руб.

Пригодится: какой процессор нужен для AMD Radeon RX 480 и GeForce GTX 1060

«C» — стабильность. Предполагаю, что процессоры Skylake еще долго будут представлены в «Компьютере месяца». Смотрите сами. В январе Kaby Lake представят официально. В российской рознице они появятся в лучшем случае в середине января, но по моим прогнозам бюджетные чипы появятся не раньше февраля. Магазины при этом захотят распродать остатки Skylake, поэтому первые несколько месяцев Kaby Lake будут продавать по завышенным ценам.

В комментариях к «Компьютеру месяца» предлагают вместо Core i5-6400 ставить Core i5-6500. Разница в цене между этими процессорами чуть больше 1000 рублей, но при этом у старшего чипа частота на 400 МГц выше. Такой вариант имеет место быть. Только, во-первых, мы и так не вписываемся в обозначенный бюджет. Во-вторых, при загрузке всех четырех ядер Core i5-6400 работает на скорости 3,1 ГГц, а Core i5-6500 — 3,3 ГГц. Теперь разница в частоте не кажется такой внушительной.

Заканчивая с платформой Intel, скажу, что ради 16 ГБ оперативной памяти пришлось взять самую дешевую материнскую плату. Вот куда стоит подкинуть деньжат — так это в покупку, например, GIGABYTE GA-B150M-D3H (5000 рублей).

Конечно же, первый элемент апгрейда для обеих платформ — приобретение SSD. Хотя бы на 120-128 ГБ. Чтобы ускорить операционную систему и парочку основных программ.

Так как AM3+ — последний из могикан, то материнскую плату и кулер для системы AMD берем с расчетом последующего разгона.

Оптимальная сборка — ~75 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения WQHD с максимальными настройками качества графики.

Оптимальная сборка

Процессор

AMD FX-8350, 8 ядер, 4,0 (4,2) ГГц, 8 МБ L3.

11 000 руб.

Intel Core i5-6600, 4 ядра, 3,3 (3,9) ГГц, 6 МБ L3.

15 500 руб.

Материнская плата

AMD 970/990

Примеры:

6000 руб.

Intel Z170/H170/B150 Express

Примеры:

  • ASRock Z170 Pro4S;
  • MSI B150 GAMING M3;
  • ASUS Z170-P;
  • GIGABYTE GA-H170-Gaming 3.

8000 руб.

Оперативная память

2x 8 ГБ DDR3-1866 — для AMD;

2x 8 ГБ DDR4-2133 — для Intel.

7000 руб.

Видеокарта

NVIDIA GeForce GTX 1070, 1506 (1683) МГц, 8 ГБ GDDR5.

30 000 руб.

Накопитель

SSD 120-128 ГБ + HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин

4000+3500 руб.

Процессорный кулер

Примеры:

  • Deepcool NEPTWIN V2 — для AMD;
  • Zalman CNPS10X Optima — для Intel.

2900/1800 руб.

Корпус

Примеры:

  • NZXT S340;
  • SilverStone RVX01BR Black/red;
  • Cooler Master MasterBox 5;
  • Thermaltake Core V31.

5000 руб.

Блок питания

Примеры:

  • AeroCool Strike-X 600 Вт;
  • Deepcool DQ550ST 550 Вт;
  • Cooler Master B600 ver.2 600 Вт.

4000 руб.

Итого

AMD — 73 400 руб.

Intel — 78 800 руб.

Пригодится: как выбрать центральный процессор

Долго думал над вопросом целесообразности платформы AMD в оптимальной сборке. Все же во многих играх FX-8350 не раскрывает GeForce GTX 1070. Тех, кто подобными вещами не забивает себе голову, прошу проигнорировать мое предыдущее предложение. Зато приличная экономия на процессоре позволяет вложиться в другие комплектующие. Например, в покупку SSD.

Для платформы Intel матплаты подобраны разношерстные. Некоторые позволяют разгонять процессор Skylake по шине. Другие — нет, но зато хвастают качественными сетевым и звуковым контроллерами. Так что выбор за вами.

Стоимость платформы Intel в оптимальной сборке заметно перевалила за обозначенный бюджет. Самый просто способ уложиться в «допуск» — отказаться от SSD. Не забываем, что в таблицах указаны средние цены «Яндекс.Маркета» (регион — Москва). Аналогичные системы можно собрать как дороже, так и дешевле. Например, в столице вполне реально купить GeForce GTX 1070 за 27 000 рублей. Еще один выгодный вариант — закупка железа за рубежом.

Кстати, в эту сборку отлично впишется китайский инженерник Core i7-6400T. Это тот самый нашумевший 4-ядерник по цене Core i3. Подробно об этом процессоре читайте здесь. Приобретайте на свой страх и риск. Но если повезет, то сэкономленные денежки реально вложить во что-нибудь другое.

Продвинутая сборка — ~100 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения WQHD с максимальными настройками качества графики.

Продвинутая сборка

Процессор

Intel Core i7-6700K, 4 ядра, 4,0 (4,2) ГГц, 8 МБ L3.

25 000 руб.

Материнская плата

Intel Z170 Express

Примеры:

11 000 руб.

Оперативная память

2x 8 ГБ DDR4-2133.

7000 руб.

Видеокарта

NVIDIA GeForce GTX 1070, 1506 (1683) МГц, 8 ГБ GDDR5.

30 000 руб.

Накопитель

SSD, 480-512 ГБ + HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин.

12 000+3500 руб.

Процессорный кулер

Примеры:

2900 руб.

Корпус

Примеры:

  • Cooler Master Storm Enforcer;
  • AeroCool Dead Silence 200;
  • Corsair SPEC-ALPHA;
  • Thermaltake Core V41.

6500 руб.

Блок питания

Примеры:

  • Thermaltake TR2 Gold 600 Вт;
  • Deepcool DQ650ST 650 Вт;
  • Cooler Master V650 Semi-Modular 650 Вт.

6000 руб.

Итого

101 300 руб.

Пригодится: как выбрать блок питания

Продвинутая сборка — идеальный во всех отношениях вариант. Платформы хватит всерьез и надолго. Так-то реально за 100к рублей взять GeForce GTX 1080 с Core i5-6600K в придачу, но с лютой экономией на остальных комплектующих. Метод не наш. К тому же разница между «тысяча восьмидесятой» и GeForce GTX 1070 не столь существенная. Вот когда денег куры не клюют... Но давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны: Battlefield 1 — любой Core i5 загружен на 100% в разрешении Full HD; Watch_Dogs 2 — Core i7-4790K в разгоне до 4,5 ГГц загружен на 85%. Как видите, многопоточные процессоры — это суровые реалии современных игровых компьютеров.

Экстремальная сборка — ~150 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения Ultra HD. В WQHD вы побалуете себя максимальным качеством графики. В Ultra HD придется подбирать параметры, так как нагрузка на графическую подсистему кардинально увеличивается.

Экстремальная сборка

Процессор

Intel Core i7-6700K, 4 ядра, 4,0 (4,2) ГГц, 8 МБ L3.

25 000 руб.

Материнская плата

Intel Z170 Express

Примеры:

11 000 руб.

Оперативная память

2x 16 ГБ DDR4-2400.

13 000 руб.

Видеокарта

NVIDIA GeForce GTX 1080, 1607 (1733) МГц, 8 ГБ GDDR5X.

48 000 руб.

Накопитель

2x SSD, 480-512 ГБ + HDD, 2 ТБ, 7200 об/мин.

24 000+5000 руб.

Процессорный кулер

Примеры:

6300 руб.

Корпус

Примеры:

9000 руб.

Блок питания

Примеры:

  • Zalman ZM750-EBT 750 Вт;
  • Corsair RM750x 750 Вт;
  • Thermaltake Нева 750 Вт.

9000 руб.

Итого

150 300 руб.

Пригодится: какой процессор нужен для NVIDIA GeForce GTX 1070/1080

Предполагаю, что самым первым процессор Kaby Lake поселится именно в экстремальной сборке. Потому что бюджет позволит. Речь про Core i7-7700K. А пока по старинке предлагаю Core i7-6700K с возможностью разгона до стабильных 4,6-4,7 ГГц (тут уж как повезет с «камнем»).

Конфигурация уже давно не меняется. Не вижу смысла повторяться. Плюс я всегда отвечаю на комментарии к «Компьютеру месяца».

Автор
Сергей Плотников
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