CES 2017: Камера FridgeCam для холодильника посоветует, что приготовить

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Smarter показала свою разработку для лучшего планирования питания и закупок. Камера под названием FridgeCam устанавливается в холодильник и позволяет превратить даже старый «Морозко» в «современное умное устройство».





Специальное ПО распознает продукты, имеющиеся в наличии, и подсказывает пользователю, что из всего этого можно приготовить. По задумке разработчиков, это позволит сэкономить до 50% продуктов, которые обычно попросту выкидываются нерадивыми хозяевами.





Камера подключается к сети по Wi-Fi и отправляет данные на смартфон. Так что пользователь получает виртуальный доступ к холодильнику, где бы он не находился. Каждый раз, как дверца холодильника открывается, камера делает снимок и обновляет данные в приложении на смартфоне. Таким образом, вы всегда будете в курсе, кто таскает колбасу из холодильника по ночам, пока вы в командировке. Также приложение может отправлять привязанные к геопозиции пользователя оповещения, когда тот проезжает мимо продовольственного магазина.

На данный момент на FridgeCam предлагается оформить предварительный заказ за 99,99 фунтов стерлингов, что составляет около 123 долларов США. Старт поставок запланирован на весну 2017 года.

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